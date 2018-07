Inhalt Seite 1 — Philosophie für den Haushalt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jacques Stohler

In einer großen Rede vor der Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalen hat Bundesfinanzminister Etzel dargelegt, wie er sich die künftige Haushaltspolitik des Bundes vorstellt. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist der riesige Anteil am Volkseinkommen, der im Gebiet der Bundesrepublik auf die öffentlichen Finanzen entfällt. Im Rechnungsjahr 1959 erreichten die Gesamtausgaben des Bundes 41 Mrd. DM; 1960 wird sich diese Summe voraussichtlich auf 42 Mrd. DM beziffern. Rechnet man die Finanzen der Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände, den Lastenausgleichsfonds und die aus Zwangsbeiträgen gedeckten Ausgaben der Sozialversicherung dazu, so kommt man für das Rechnungsjahr 1960 auf einen öffentlichen Gesamthaushalt von 103 Mrd. DM.

Das sind 40 v. H. des, Bruttosozialprodukts. diesem 40prozentigen teil steht die Bundesreblik an der Spitze der europäischen Staaten außerhalb des Ostblocks.

Vereinfachend und etwas demagogisch könnte man sagen, daß die Marktwirtschaft in Deutschland bereits zu 40 v. H. ausgeschaltet sei. Der wahre Kern einer solchen Behauptung wird aber offensichtlich, wenn man sich überlegt, daß jedenfalls bei einem öffentlichen Anteil am Sozialprodukt von 100 v. H. die reine Staatswirtschaft vollständig verwirklicht ist.

Das der Privatwirtschaft noch verbleibende Feld sollte somit nicht noch mehr verkleinert werden. Dieses Ziel wird von allen anerkannt. Sobald es jedoch ernsthaft angesteuert wird, kollidieren die notwendigen Sperrmaßnahmen mit zahllosen Interessenten-Wünschen. Sparen sollen eben immer die andern. Steigen gar die Steuereinnahmen, dann stürzt sich sofort eine Meute Zu-kurz-Gekommener auf das Beuteobjekt.

In Erkenntnis dieses politischen Sachverhaltes hat sich Finanzminister Etzel eine eigene Haushalts-Philosophie zurechtgezimmert, die unter dem Schlagwort „am Rande des Defizits“ bekanntgeworden ist. Der Finanzminister darf danach die Interessenten nicht dadurch zu Beutezügen anreizen, daß er über irgendwelche sichtbaren Reserven verfügt. Er muß vielmehr dauernd vor dem Bankrott stehen, seine „gläsernen Taschen“ müssen offensichtlich leer sein, und es muß ständige Finanznot“ herrschen. Erfahrungsgemäß lassen sich die Interessenten nur so entmutigen. Da in Deutschland niemand Lust an der inflationären Betätigung der Notenpresse hat, besteht die Hoffnung, daß Etzel mit der „Politik der ständigen Finanznot“ der Habgier eine Grenze setzen kann. Deshalb hat er sich 1957/58 vor Steuersenkungen nicht gefürchtet und plant er 1960, in einem schwierigen Jahr, keine Steuererhöhungen.

Allerdings schließt diese an der politischen Wirklichkeit geschulte Betrachtungsweise des Haushalts eine antizyklische Finanzpolitik mindestens in dem Sinne, wie sie üblicherweise definiert wird, aus. In der Hochkonjunktur verlangt die antizyklische Politik Überschüsse. Da infolge der Macht von Interessenten-Gruppen Einnahmen-Überschüsse aber jeweils sofort in Form zusätzlicher Ausgaben „vertilgt“ zu werden pflegen, kann von Überschüssen keine Rede und muß der Finanzminister dankbar sein, wenn er ein Gleichgewicht des Haushalts verwirklichen kann.