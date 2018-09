Die holländische Tulpe wird jetzt 400 Jahre alt. Die Holländer feiern das Jubiläum jener Blume, der sie einen beträchtlichen Teil ihres Volkseinkommens verdanken, mit einer überdimensionierten Blumenausstellung, der Floriade, Sie wird am 25. März in Rotterdam eröffnet und dauert bis in den Herbst.

Die holländischen Tulpenindustriellen sind ausgezeichnete Geschäftsleute, aber dennoch, so scheint es, gern ein wenig sentimental. An romantische Sentiments appelliert der Werbeschlager der „Floriade“, die original-altholländische Postkutsche, die von Istanbul nach Rotterdam fährt, auf dem gleichen Weg, den in der gleichen Kutsche der flämische Botschafter des Kaisers Ferdinand I. beim türkischen Sultan zurücklegte – vor 400 Jahren, mit den ersten Tulpenzwiebeln im Gepäck.

Viele Besucher – so erwartet man – kommen auf einer der Floriade-Reise-Routen, die das ZOB-Reisebüro in Hamburg und andere deutsche Reiseagenturen vorschlagen: Von Hamburg mit dem Omnibus bis Apeldoorn. Am zweiten Tag über Utrecht-Gouda nach Rotterdam mit einem ausgedehnten Besuch der „Floriade“ und Weiterfahrt nach Delft. Am dritten Tag nach Den Haag mit einem Besuch des Blumenparks Keukenhof, später nach Amsterdam und zurück nach Scheveningen. Am vierten Tag Rückfahrt.

Von Ostern bis September finden sieben Fahrten statt, die um 150 Mark kosten. Die Scharnow-Reisen führen vier Reisen zwischen Karfreitag und dem 5. Mai durch. Von Hamburg, Hannover und Frankfurt/Main fahren Sonderwagen der Bundesbahn bis Den Haag. Von dort werden per Bus fast die gleichen Stätten wie bei der obigen Fahrt besucht. Die Fahrt kostet ab Hamburg 126 Mark. pp