Die Rekordausweitung der Bilanzsumme um 20 (i. V. 17,6) v. H. auf nun 2710 Mill. DM ist nur teilweise symptomatisch für den guten Abschluß, den die Bayerische Vereinsbank, München, für 1959 vorlegt. Wenn sie einleitend in ihrem Geschäftsbericht feststellt, das Jahr 1959 habe wirtschaftlich mehr gehalten, als es zu seinem Beginn versprach, trifft dies auch für diese bayerische Kredit- und Hypotheken-Bank zu, Aber einschränkend heißt es sodann, das Bankengeschäft sei wie kein anderer Wirtschaftszweig aus gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten ständigen Eingriffen (Mindestreserven!) ausgesetzt, die sich auf die Ertragsgestaltung auswirken. Das Institut betont, daß die Kreditverteuerungen und -restriktionen nur begrenzt wirken könnten und stellt sich hinter die Aufforderungen an den Fiskus, die konjunkturregelnden Schritte der Notenbank durch sogenannte antizyklische Maßnahmenzu ergänzen, wobei unter verhältnismäßig schnell wirkenden Mitteln auf die vorzeitige Tilgung.von Auslandsschulden und die Zurückstellung von im Haushalt vorgesehenen Ausgaben hingewiesen wird. Steuererhöhungen seien dagegen für die Konjunkturregelung grundsätzlich ungeeignet, da sie den öffentlichen Anteil am Volkseinkommen auf Kosten des privaten verstärkten und zu einer Verlagerung der Ausgaben aus dem privaten Bereich in den öffentlichen führten.

Der Rückgang der Aktien-Emissionen, der seit 1956 bis zum Ende des ersten Halbjahres 1959 angehalten habe, änderte sich, als Überpari-Emissionen möglich wurden. Die Vereinsbank hatte seinerzeit um 20 Mill DM das Kapital auf 70 Mill. erhöht. Durch das Aufgeld von 42,06 Mill., das aus dem Bezugskurs von 320 v. H. zugeflossen war, und durch 4,94 Mill. Zuführung aus dem Ertrag haben sich die offenen Rücklagen mit 80 (33) Mill. weit mehr als verdoppelt. Dadurch besserte sich auch das Verhältnis von Eigenkapital (150 Mill.) zu der Bilanzsumme auf 5,5 v.H Die inneren Reserven seien wieder in befriedigendem Umfang angereichert worden. Wie gemeldet, soll die Hauptversammlung am 25. 3. eine auf 16 (14) v. H. erhöhte Dividende billigen, an der die neuen Aktien zu einem Viertel teilnehmen. Der Gewinn ist mit 8,8 (5,8) Mill. auf das Dividenden-Erfordernis abgestellt.

Zu der Kritik, die Boden- und Kommunalkreditinstitute hätten durch hohe Darlehenszusagen zur Erhitzung der Baukonjunktur beigetragen, heißt es, daß die Hypothekenzusagen für den Wohnungsbau zwar von 6,8 Mrd. DM in 1958 auf 8,7 Mrd. DM bis November 1959 gestiegen seien, die Boden- und Kommunalkreditinstitute an dem Zuwachs von knapp 2 Mrd. DM aber mit weniger als 300 Mill. DM und die privaten Hypothekenbanken mit weniger als 100 Mill. DM partizipierten. Ihr Anteil an den Zusagen sei in der gleichen Zeit von 33 auf 29 bzw. von 18 auf 15 v. H. gesunken. Konjunkturdämpfende Maßnahmen, so fordert die Vereinsbank, müßten den gesamten Hypothekenmarkt erfassen, da die Pfandbriefinstitute bei der Hypothekengewährung im Wettbewerb mit Geldgebern außerhalb des Rentenmarktes stehen. t. r.