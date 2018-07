Von Günther Specovius

Die Entdeckung James T. Farrells ist für Deutschland ein Ereignis – allerdings weniger für Literaten als für gewöhnliche Leser. Farrell gehört nicht in die Reihe der Formexperimentatoren wie Svevo, Belyj und Djuna Barnes die endlich auch bei uns zu Ansehen kamen. Seinen riesigen Erfolg in Amerika – es erschienen allein sieben Millionen Pocketbooks – verdankt er sicherlich nicht zuletzt auch der Tatsache, daß er allen Bemühungen, stilistisches Neuland zu gewinnen, abhold ist. Denn das ist ja das Erstaunliche: Dieser Autor von 29 Romanen frönt unbeirrt dem Naturalismus der dreißiger Jahre, während die ihm verwandten Schriftsteller längst vergessen sind und sogar Dreiser und Dos Passos an Popularität eingebüßt haben. Es hilft nicht viel, die Elogen solcher Kritiker wie Arthur Schlesinger und Alfred Kazin zu zitieren, die in den Gestalten Farrells bereits einen beachtlichen Bestandteil, des literarischen Erbes Amerikas sehen. Dieses Urteil erscheint zu relativ, da nur nationalbezogen.

Farrell weitet das Panorama einer Zeit zur „Menschlichen Komödie“. So sehr Farrells Hauptwerke, die Studs-Lonigan-Trilogie und die Danny-O’Neill-Tetralogie, auch einem bestimmten Milieu (dem der armen Leute von Chikago) verhaftet sind, durch ihre Aufrichtigkeit werden manche Episoden zu allgemeingültigen Gleichnissen. Der erste in Deutschland erschienene Roman von

James T. Farrell: „Kein Stern geht verloren“, deutsch von Günther Birkenfeld; Verlag für Internationalen Kulturaustausch, Westberlin – Frankfurt/Main – Herrenalb/Schw.; 540 S., 19,80 DM,

ist der zweite innerhalb der Danny O’Neill Series, ist aber in sich geschlossen. Er gilt als Farrells Meisterwerk. Der Herkunft des Autors entsprechend kreist dieser Roman um die Schicksale zweier verwandter, irisch-katholischer Einwandererfamilien. In knapper, ungekünstelter Diktion wird ein Stück Familiensaga der O’Flaherty und O’Neill ausgebreitet.

Die Schauplätze unter den Mietskasernen von Süd-Chikago verbinden die beiden Kinder Danny (in dem der Autor heimlich sich selber porträtiert) und Margaret O’Neill. Aus Ersparnisgründen wachsen sie bei ihrer Großmutter, einer O’Flaherty, auf. Diese ist „erzkatholisch“, dabei streitsüchtig, ja sogar rauflustig und verteidigt ihre Schutzbefohlenen wie eine Tiermutter, selbst gegen deren eigene Eltern. Ihre Crux (und die des ganzen Buches) ist die 27jährige Tante Margaret, die ein verheirateter Holzkaufmann sitzenließ: Sie sucht ihr Elend in Whisky-Exzessen zu vergessen. Sie ist im Grunde genommen ein lieber Kerl, aber durch trübe Jugenderlebnisse vorbelastet und haltlos geworden.

In dieser hyperneurotischen Umgebung wächst die „Brillenschlange“ Danny heran, baseballnärrisch, doch feinfühlend und in ständiger Furcht, wenn er von der Schule heimkommt, könnte die Tante wieder getrunken und den Gashahn aufgedreht haben. Zu seinen Eltern kommt er selten, denn deren Wohnung birst vor Kindersegen, und ein noch kümmerlicheres Abendbrot. Neben der Armut herrscht die Bigotterie, und wenn nicht der ledige Onkel Al stets als Retter in höchster Not auftauchte, die Katastrophe wäre unvermeidlich...