Als „im Durchschnitt gut“ bezeichnete der Vorstandsvorsitzende der August Thyssen-Hütte AG, Duisburg, Hamborn, Bergass. a. D. Dr. Hans-Günther Sohl das Geschäftsjahr 1958/59, dessen Anfang auch hier, wie allenthalben in der westdeutschen eisenschaffenden Industrie, unter dem lähmenden Einfluß der Stahlflaute gestanden hatte. Aber die Thyssenhütte konnte in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres kräftig aufholen, so daß am Ende ein Abschluß herausgekommen ist, der sich sehen lassen kann.

Mit einer – auf das ganze Jahr bezogenen – l0prozentigen Umsatzsteigerung hat die Thyssenhütte mit 1,07 Mrd. 1974 Mill.) DM erstmals dieMilliardengrenzeüberschritten. Auch die Produktionskurve geht steil nach oben.

Mit besonderer Freude registriert die Verwaltung des Unternehmens, daß vor allem der Flachstahlabsatz weiter ausgeweitet werden konnte. An der gesamten Walzstahlproduktion ist der Anteil der begehrten Flachstahlerzeugnisse jetzt auf 56 (51) v. H. gestiegen. Daß auch der Export um nicht weniger als 37 v. H. zugenommen hat – die Thyssenhütte hat im Berichtsjahre etwa 18 (15) v. H. ihres Gesamtumsatzes auf außerdeutschen Märkten abgewickelt – schlägt auf Grund der, wie es im Geschäftsbericht heißt, „gewissen Verbesserung der stark abgesunkenen Exporterlöse“ wieder günstiger zu Buch. Am Ende des Berichtsjahres verfügte die Thyssenhütte über ein Auftragspolster, das in den bisherigen Boomjahren nicht annähernd erreicht worden ist.

Gerade diese umfangreichen Auftragsbücher des Unternehmens haben auch die Weichen für das laufende Geschäftsjahr gestellt, das nach den Angaben in einer Pressekonferenz das Berichtsjahr noch weit in den Schatten zu stellen verspricht. Der Umsatz der Hütte ist in den ersten Monaten des Jahres 1959/60 mit durchschnittlich 111 (89) Mill. DM sogar noch über den Rekord des letzten Quartals in 1958/59 hinausgegangen. Wie Vorstandsvorsitzer Sohl erklärte, könne die Entwicklung zunächst bis zum Herbst „zuversichtlich“ beurteilt werden. Damit sind also die Aussichten der Thyssen-Aktionäre für das laufende Geschäftsjahr – das ja am 30. September beendet ist – nicht nur relativ, sondern absolut gut.

Die günstige Position des Duisburger Hüttenwerkes, das in wenigen Jahren nach besonders harten Entflechtungs- und Demontageschlägen wieder in die Spitzengruppe des Reviers aufgerückt ist, wird indessen durch die Absatz- und Produktionsentwicklung noch nicht einmal hinreichend gekennzeichnet. Erst das im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder sehr gut bestückte Ertragskonto ist es, das die August Thyssen-Hütte von vergleichbaren Montanunternehmen unterscheidet. Um die – bereits bekanntgegebene – Aufstockung der Dividende um 1 auf 10 (9) v. H. vorzunehmen, braucht die Verwaltung noch nicht einmal mit der Wimper zu zucken.

Neben den auf 53,3 (33,9) Mill. DM gestiegenen Ertragsteuern konnten aus dem Gewinn eine Reihe von umfangreichen Sonderaufwendungen bestritten werden: die Abschreibungen sind auf 102 (92,8) Mill. DM ganz hübsch erhöht worden, erstmalig ist ein Importwarenabschlag in Höhe von 14,6 Mill. DM gebildet, der „Anderen Rücklage“ sind 2,9 Mill. DM zugeführt worden, und schließlich hat das Ergebnis auch noch ausgereicht, um eine anteilige Steuerschuld für die früheren Vereinigten Stahlwerke über 7,3 Mill. DM zu tilgen.

In beispielloser Offenheit hat das Vorstandsmitglied Dr. Cordes die Ertragsrechnung erläutert. Die Thyssenhütte hatte danach für das Berichtsjahr 29 Mill. DM Körperschaftsteuer zu zahlen. Mit einer detaillierten Rechnung wurde offengelegt, wie sich der Betrag für die Körperschaftsteuer zusammensetzt. Daraus wurde zwar klar, daß für stille Reserven kein Raum geblieben ist, aber von der Stahlflaute sind an diesem Jahresergebnis auch beileibe keine Spuren mehr sichtbar. Die Aktionäre, für die angesichts eines solchen Abschlusses die 10prozentige Ausschüttung vielleicht nicht so befriedigend sein könnte, werden einen kleinen Trost darin finden, daß die einzelnen Positionen der Gewinnverwendung im Berichtsjahres überwiegend einmaligen Charakter tragen, so daß die Dividende für das laufende – noch bessere – Geschäftsjahr alle Aussicht hat, ertragsechter zu werden. Allerdings wird der Thyssen-Aktionär auch berücksichtigen müssen, daß in 1959/60 bereits ein ansehnlich gestiegenes Kapital zu verzinsen sein wird; daran dürfte auch die Verwaltung bei ihrem Dividendenbeschluß für 1958/59 bereits gedacht haben.