Die Berliner Handels-Gesellschaft, Berlin/Frankfurt-Main, eine Bank, deren Gründung schon über 100 Jahre zurückliegt, hat in 1959 ihre Bilanzsumme um 13 v. H. auf 684,1 Mill. DM ausgedehnt. Dieses Wachstum entspricht in etwa dem Vorjahressatz. (Die Umsätze erhöhten sich um 1375 Mrd. DM auf 46,3 Mrd. DM.) Da fast alle Posten in der Bilanz nahezu gleichmäßig zugenommen haben, sind in der Bilanzstruktur kaum Veränderungen eingetreten. Mit der gestiegenen Bilanzsumme hat sich allerdings der Anteil der Eigenmittel am Bilanzvolumen von 6,27 v. H. (31. 12. 58) auf 5,85 v. H. (31. 12. 59) verringert, obwohl den Rücklagen per 31. 12. 59 weitere 2 Mill. DM zugeführt worden sind, so daß sie jetzt mit 15 Mill. DM ausgewiesen werden. Zusammen mit dem Kommandit-Kapital von 25 Mill. DM erscheinen die ausgewiesenen Eigenmittel also mit 40 Mill. DM. Den Aktionären wird auf der zum 8. April nach Berlin einberufenen Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung um 5 auf 30 Mill. DM vorgeschlagen, und zwar 5:1 zum Ausgabekurs von 220 v. H. (dividendenberechtigt ab 1.1. 60).

Schon aus diesen wenigen Zahlen läßt sich erkennen, daß die Berliner Handels-Gesellschaft in ihrer Bilanz- und Geschäftspolitik eigene Wege geht. Sie ist augenscheinlich weniger auf „Optik“ bedacht als alle jene Kreditinstitute, die mit aller Kraft offene Rücklagen in Höhe des Grundkapitals anstreben. Die Berliner Handels-Gesellschaft weiß natürlich ebensogut um die Bedeutung hoher Eigenmittel, aber dort stört es nicht, wenn das dividendenberechtigte Kommandit-Kapital daran den Hauptanteil bildet. Nach der Kapitalerhöhung stellt sich der Anteil der Eigenmittel an der Bilanzsumme auf über 7 v. H. Damit liegt die Bank dann an der Spitze der zur Publizität yerpflichteten deutschen Kreditinstitute.

Es spricht für die gute Ertragslage des Unternehmens, wenn es bei dieser Relation von Kapital und Reserven auch in der Dividendenpolitik mit einer vorgeschlagenen Ausschüttung von 16 (14) X. H. in der Spitzengruppe marschiert. Und zwar handelt es sich um „glatte“ 16 v. H. Auf die neuerdings modern gewordene Teilung zwischen Dividende und Bonus wurde ausdrücklich verzichtet. Dr. Eduard von Schwartzkoppen brachte zum Ausdruck, daß eine Dividende nicht unbedingt „stabil“ zu sein brauche, denn die Aktie sei eben kein festverzinsliches Papier. Er räumte allerdings ein, daß bei den Banken in dieser Beziehung eine gewisse Sondersituation besteht, weil bei ihnen eine Dividendenkürzung sehr leicht zu nachteiligen Folgen auf das Gesamtgeschäft führen könne. Um so bedeutsamer scheint es dann zu sein, wenn sich die Berliner Handels-Gesellschaft zu 16. v. H. bekannt hat. Sie sieht sich demnach in der Lage, diesen Satz auch durchzuhalten, wenn die Geschäfte einmal weniger gut gehen sollten, genauso wie sie die Dividendenzahlungen in den schweren dreißiger Jahren trotz Verluste aufrechterhalten hat.

Aber vorläufig sind keine mageren Jahre in Sicht. Mit den ersten beiden Monaten dieses Jahres ist man sehr zufrieden. Ihr Ergebnis rechtfertigt natürlich noch keinen Schluß für das Gesamtjahr 1960, von dem eines jedoch schon festzustehen scheint: Das Effektengeschäft wird sich nicht mehr so steigern lassen, wie dies in 1959 der Fall gewesen ist. Dagegen dürfte das Emissionsgeschäft in Anbetracht der zahlreichen Kapitalerhöhungen noch wachsen. Eine Prognose für das Kreditgeschäft läßt sich deshalb schwer stellen, weil man nicht weiß, wie sich die Restriktionspolitik der Bundesbank auswirken und welche Wege die Bundesbank künftig gehen wird. Die Zinsmarge ist zwar besser geworden. Die Zinserträge werden aber durch die erhöhten Mindestreserven, die ja zinslos bei der Bundesbank gehalten werden, erheblich belastet. „Wir – die Banken – sind die Prügelknaben der Entwicklung“, so sagte Dr. von Schwartzkoppen, „denn bei uns kann die Bundesbank schnell handeln. Aber es ist nicht einfach, die Prügel weiterzugeben, wie wir es eigentlich sollen. Dazu ist die Konkurrenz zu groß!“

Die Berliner Handels-Gesellschaft befindet sich auf Grund ihres besonderen Kundenkreises in einer nicht ganz einfachen Lage. Ihr Geschäft ist der Großkredit (Kredite mit 1 Mill DM und mehr machen dem Betrag nach Dreiviertel der Gesamtkredite aus) und große Kunden wissen auf die Konditionen zu drücken. Sie werden deshalb scharf ausgehandelt. Auf der anderen Seite braucht das Institut jedoch kein Filial- und Zweigstellennetz zu unterhalten, was sich in der Unkostenrechnung günstig auswirkt.

Eine der Hauptsäulen war in 1959 das Wertpapiergeschäft, wo überdurchschnittliche Einnahmen anfielen, die – soweit sie nicht für Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar gemacht werden mußten – der inneren Stärkung dienten. Die Berliner Handels-Gesellschaft hat darauf verzichtet, Kursgewinne zu realisieren, um hohe Erträge ausweisen zu können. Das bezieht sich natürlich nicht auf die im täglichen Börsenhandel anfallenden Gewinne. In Frankfurt sieht man die Wertpapiererträge nicht als Sonderfall an; sie sind ein Bestandteil des legitimen Bankgeschäfts, so wurde mit deutlicher Spitze gegen jene Banken erklärt, bei denen die Bonus-Lösung mit den hohen „Sondereinnahmen“ aus dem Wertpapiergeschäft gerechtfertigt worden ist. K. W.