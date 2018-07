Inhalt Seite 1 — Warum schreiben sie eigentlich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Reich werden kann der angesehene Autor eines angesehenen Verlages heute nicht mehr.“ So oder so ähnlich stand es geschrieben. Und manchem leuchtete es ein. Obwohl es gleich zweimal ganz falsch ist:

1. geht es unangesehenen Autoren unangesehener Verlage da nicht besser – das Gerücht, wonach sich etwa mit „Mist“ und Pornographie viel Geld verdienen ließe, entbehrt beinahe jeder Begründung;

2. stimmt das „heute“ in dem Satz nicht. Der Berufsschreiber wurde erst in unserem Jahrhundert erfunden – wie der Berufspolitiker. Früher war man der (mir noch heute sehr vernünftig erscheinenden) Ansicht, daß Schreiber wie Politiker gut daran tun, noch einen anderen, einen „richtigen“ Beruf zu haben, der sie ernährt, der sie aber auch den Kontakt mit dem Alltag, welcher schon immer zum größeren Teil Berufs-Alltag war, nicht verlieren läßt.

Wer durch das Schreiben von Büchern reich werden will, dem sollte man empfehlen, Roulette zu spielen oder Lotto. Das würde seine Aussichten erheblich steigern.

Ein bißchen reich werden zwei Gruppen von Schreibern: die einen, die einen großen Namen und Glück haben; die anderen, die als vorzügliche Handwerker im Auftrag schreiben und Marktbedürfnisse befriedigen können. Die einen sind verschwindend wenige; die anderen gehören (meistens) nicht zur Literatur im engeren Sinne.

Wie entsteht heute dennoch „Literatur“ (falls sie entsteht)? Was sind das für Leute, die oft in sehr bescheidenen Verhältnissen zu leben bereit sind, um schreiben zu können? Was treibt sie? Die Hoffnung, eines Tages doch zu den wenigen Glücklichen zu gehören – wie die Totospieler? Geltungsbedürfnis (obwohl wir ja hier nicht in einem Lande leben, wo der Literat besonders viel gälte)? Oder vielleicht doch einer jener Ur-Triebe, für die sich in unserer antipathetischen Zeit so schwer Vokabeln finden lassen?

Wie wichtig solche Fragen sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß man sie nicht vernachlässigen kann, ohne ein völlig verzerrtes Bild von der Literatur zu bekommen. An deutschen Hochschulen wurde die „werk-immanente“ Interpretation entwickelt – und übertrieben. Nachdem die Wissenschaft darüber hinaus war, fing es im Literaturbetrieb an (und an den Schulen): Was ist über Büchner zu sagen? Daß er von Lenz herkam und auf Hauptmann weist. Sicher: auch das. Aber Literatur, die aus Literatur herkommt und in Literatur mündet, ist am Ende ein müßiges Spiel.