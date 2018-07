Inhalt Seite 1 — Was wird aus uns? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz Frank

Was Werner Heisenberg schon 1957 aussprach, hat nun der Präsident der sowjetischen Akademie der Wissenschaften bekräftigt: dem Zeitalter der Physik wird bald das Zeitalter der Biologie folgen; die entscheidenden Probleme, vor denen die Menschheit steht, sind biologischer Natur.

Wer sich knapp und doch zuverlässig über diese Fragen und ihre möglichen Lösungen informieren will, der greife zu

Bernhard Rensch: „Homo sapiens – Vom Tier zum Halbgott“; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; 189 S., 4,80 DM.

Rensch, Ordinarius für Zoologie an der Universität Münster, schildert zunächst in großen Zügen die Entwicklung des Menschen aus dem Tierreich hin zu seiner Sonderstellung unter allen Lebewesen. Die moderne Biologie braucht sich dabei nicht mehr auf die körperliche Entwicklung zu beschränken: Nervenphysiologie, Psychologie und Verhaltensforschung haben ihr in den letzten drei Jahrzehnten auch die psychische Entwicklung erschlossen.

Wenn der Mensch auch heute nicht mehr wie früher, abhängig ist von seiner Umwelt, so bleibt seine Entwicklung doch abhängig von biologischen Gesetzen – nur daß er diese Gesetze zu erkennen und damit sein Schicksal zu einem Teil selber zu bestimmen vermag. Das biologische Schicksal des Menschen, es hieße Untergang, denn alle Lebewesen, bei denen sich ein einzelnes Organ exzessiv vergrößert – beim Menschen ist es das Vorderhirn –, sind zum Aussterben verurteilt. Biologisch wäre es nur folgerichtig, wenn die Atombombe, dieses Produkt des Vorderhirns, dem Menschen ein Ende setzte.

Für den Fall, daß es der Vernunft gelingt, dies Schicksal abzuwenden, stellt Rensch eine Reihe von Prognosen für die Zukunft der Menschheit: Der „Übermensch“ wird nicht erscheinen, es sei denn, er werde planvoll gezüchtet. Der Selektionsdruck allein wird jedenfalls zu keiner Hirnvergrößerung mehr führen. Im Gegenteil, die Ausschaltung der natürlichen Auslese durch die moderne Medizin muß zu einer ständigen Verschlechterung der Erbmasse führen, welche vorerst nur noch nicht sichtbar wird, weil die verschiedenen Rassenvermischungen einen Anlagenaustausch verursachen.