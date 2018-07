W. G., Saarbrücken, im März

Seit einiger Zeit steigen auch im benachbartenLothringen die Kohlenhalden kräftig an. Gewerkschaften und Verbände, Vertreter der Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) und die französische Öffentlichkeit erblicken darin vor allem eine Auswirkung des zwischen Frankreich und der Bundesrepublik abgeschlossenen Lieferl- und Abnahmevertrages für Saarkohle. Nach diesem Vertrag liefert die Saar in den nächsten 25 Jahren 33 Prozent ihrer zum Verkauf verfügbaren Kohle nach Frankreich. Das sind, an der gegenwärtigen Produktion gemessen, jährlich zwischen 4 und 4,5 Mill. t Kohle und Koks. Wegen der geplanten Produktionseinschränkungen wird sich die Menge allerdings verringern.

Die Lieferpflicht der Saar war in einer Zeit, als die Nachfrage nach Energie das Angebot überstieg, auf ausdrücklichen Wunsch der französischen Regierung zustande gekommen. Als Gegenleistung verpflichteten sich die Franzosen zur Abnahme dieser Mengen, zumal ihnen bei der Lösung der Saarfrage beträchtliche Vorteile zugefallen waren. Zum Beispiel erlaubt die sogenannte „Warndtregelung“ Frankreich bis zum Jahre 1981 im ertragreichsten saarländischen Kohlenrevier den etappenweisen Abbau von insgesamt 66 Mill. t bester Kohle, ohne irgendwelche Pachtzahlungen. Außerdem sind die HBL von der Zahlung deutscher Bundes-, Landes- und Gemeindesteuern befreit. Nach dem Auslaufen der Pachtverträge hat der Saarbergbau einen Anspruch auf kostenlose Übernahme der Grubenräume mit allen ortsfesten Anlagen und Einrichtungen (mit Ausnahme der Grube St. Charles IV, für welche die Hälfte des Wertes im Zeitpunkt der Übernahme an die Franzosen zu zahlen ist).

Dennoch mehren sich in Lothringen die Stimmen, die eine Beseitigung der Abnahmeverpflichtung Frankreichs fordern, zumal der Preis der Saarkohle wegen der seit der Rückgliederung erhöhten Eisenbahnfrachten gegenwärtig über dem anderer Importkohle liege. Diese Haltung hat im Saarland beträchtliche Unruhe hervorgerufen, obwohl sich die Leitung der Saargruben optimistisch zeigt und darauf hinweist, daß die französische Regierung den Vertrag peinlich genau erfüllen wolle.

Kritik aus Frankreich richtet sich auch gegen die von 1963 bis 1983 vorgesehene zusätzliche Lieferung von jährlich 1,2 Mill. t saarländische Warndtkohle. Der vereinbarte Listenpreis zuzüglich der erhöhten DM-Frachtkosten mache die Saarkohle zudem relativ teurer. Eine bekannte französische Zeitung hat die Ansicht vertreten, daß im Falle der Warndtkohle zwar eine Lieferpflicht der Saar für 1,2 Mill. jährlich bestehe, der jedoch seitens Frankreich keine Abnahmeverpflichtung gegenüberstehe, da die Regelung lediglich einen Ausgleich für die Aufgabe von Pachtfeldern durch die Franzosen darstelle. Die maßgebenden Kreise in Saarbrücken haben sich zu dieser Interpretation des Vertrags noch nicht geäußert. Man weist indessen darauf hin, wie wichtig (auch für die Erfüllung der Abnahmeverpflichtungen Frankreichs) eine Senkung der Bahnfrachten auf den Stand vor dem Tage X sei. Der Saarvertrag bietet dazu die rechtliche Möglichkeit.