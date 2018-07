FÜR alle, die mehr Liebe zur Literatur haben als Geld –

Peter Suhrkamp: „Der Leser“; Band 55 der Bibliothek Suhrkamp im Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 212 S., 4,80 DM.

ES ENTHÄLT Reden und Aufsätze eines Menschen, wie wir ihn immer seltener treffen: einer großen Verlegerpersönlichkeit; Reden und Aufsätze über die Literatur und über den Leser, über Länder und Leute und bestimmte Dichter (Proust, Loerke, Hauptmann, Hesse, R. A. Schröder); Reden und Aufsätze, die den Mut beweisen, klug und dennoch ganz einfach und aufrichtig zu sein.

ES G E FÄLLT, weil Peter Suhrkamp es geschrieben hat; darüber hinaus, weil es, glücklich gewählt, den Auftakt bildet für einen weiteren Ausbau der „Bibliothek Suhrkamp“, die jetzt in besonders attraktivem Gewand erscheint und von der auch die folgenden Bände das versprechen, was die ersten 54 so weitgehend gehalten haben: Grundstock einer modernen Bibliothek und dabei gar nicht teuer zu sein. – a. f.