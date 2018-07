Inhalt Seite 1 — Der Preis für die falsche Lohnpolitik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die neuen Tarifabmachungen im öffentlichen Dienst haben Verwirrung in die Reihen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gebracht. Mit der Heraufsetzung der Arbeiterlöhne um 10 bis 12 und der Angestelltengehälter um 7 bis 9 Prozent (für die Angestellten des Bundes vorläufig nur 4 Prozent) sei, so war in den letzten Tagen allenthalben zu lesen und zu hören, der Rubikon klar überschritten, der in dem Blessing-Gutachten gesetzt worden ist. In ihm wurde die Grenze für „tragbare“ Einkommenserhöhungen auf 4 v. H. festgelegt. Die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst stellen „einen starken Einbruch in die Gesamtfront der Arbeitgeber dar...“

Die Kritiker der Beschlüsse von Bad Kreuznach machen es sich zu leicht. Die Tarife im öffentlichen Dienst sind zwei Jahre hindurch unverändert geblieben. In jedem dieser zwei Jahre sind die Löhne und Gehälter in der Industrie um etwa 6 Prozent angehoben worden. In Bad Kreuznach sind also die Einkommen der im öffentlichen Dienst stehenden Arbeitnehmer lediglich an die Einkommensentwicklung der Vergangenheit angeglichen worden – und das noch nicht einmal auf Heller und Pfennig. Auch nach den jetzt vollzogenen Korrekturen liegt das Lohnniveau der beim Bund, den Ländern und den Gemeinden beschäftigten Arbeiter immer noch unter dem der Industriearbeiter.

Die Fairneß gebietet es, diese Tatsache zu respektieren und wenigstens nicht ganz unter den Tisch fallenzulassen. Natürlich ist in erster Linie von der Obrigkeit aller Schattierungen zu verlangen, daß sie in der Lohnpolitik mit gutem Beispiel vorangeht. Aber man kann von ihr nun einmal nicht erwarten, daß sie den bei ihr in Brot und Arbeit Stehenden auf die Dauer das vorenthalten kann, was den in der freien Wirtschaft Beschäftigten schon längst zugestanden worden ist. Und niemand wird sich wohl auch der Hoffnung hingeben, daß die Lohnerhöhungen, die in Bad Kreuznach für die Arbeiter und Angestellten des Bundes, der Länder und der Gemeinden ausgehandelt worden sind, ohne entsprechende Folgen bleiben werden für die Bediensteten der Bundespost, der Bundesbahn – und natürlich auch für die Beamten, wo auch immer sie beschäftigt sind.

Bei der Post haben die Verhandlungen bereits begonnen; die Bahn wird in den nächsten Tagen folgen, und es müßte wohl schon ein Wunder geschehen, wenn das Bundeskabinett hart bleiben und – nach Rückkehr des Bundeskanzlers von seiner großen Reise – seinen Beschluß über eine (nur) vierprozentige Gehaltserhöhung der Beamten nicht revidieren würde...

Das wäre nur recht und billig – wenn diese Konzessionen natürlich auch eine Stange Geld kosten werden. Es dürften, summa summarum, rund zwei Milliarden sein, die von der Allgemeinheit auf die eine oder andere Weise, durch Steuern oder Gebühren für die Dienstleistungen des Staates und der öffentlichen Betriebe, aufzubringen sein werden. Das ist nicht mehr und nicht weniger als die „Strafe“ für Sünden der Vergangenheit; das ist der Preis für eine Lohnpolitik, die sich nicht – und auch nicht ums Verrecken – in die gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten einpassen will.

Dieser Preis sollte nun ohne viel Geschrei und mit Anstand entrichtet werden. Und dieser Obolus wird im nächsten oder übernächsten Jahr wieder auf den Tisch des Hauses zu legen sein, wenn in der jetzt beginnenden neuen Lohnrunde – die an der Spitze liegende bizeps-starke Gewerkschaft der Metallarbeiter tritt bereits mit Gewalt in die Pedale – nicht die Empfehlungen des Blessing-Gutachtens beachtet werden.

Für diese neue Lohnrunde gelten die vier Prozent. Und erst in dieser neuen Lohnrunde kommt es zum Schwur. Die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst sind kein Alibi für entsprechende Lohnerhöhungen in der Industrie. Noch wurde der Rubikon nicht überschritten; aber er wird – und zwar mit dem ganzen Troß bis zur letzten Gulaschkanone – überschritten werden, wenn die Industrie weiter wie bisher ihren überdurchschnittlichen Produktivitätszuwachs nur in Lohn- und Gewinnerhöhungen weitergibt bzw. vereinnahmt.