Von allen möglichen Segenswünschen aus Bonn begleitet, und mit einem Repräsentationsaufwand bedacht, der nur ganz hohen Protektionskindern zuteil wird, begann in München die „Dritte wissenschaftliche Tagung“ der „Deutschen Gesellschaft für Film- und Fernsehforschung“, Es war indessen symbolisch, daß schon gleich zum Anfang von diesem Prunk einiges abbröckelte; zwar hielt Kultusminister Professor Dr. Maunz seine Begrüßungsansprache in persona, die angekündigte Magnifizenz jedoch ließ sich durch den Prorektor der Universität, Professor Dr. Wieberg, und der Oberbürgermeister durch Stadtrat Hoffmann vertreten. Alsbald nahm die ganze Tagung den Charakter eines intimen Familiengesprächs an, dem trotz offener Türen und freien Eintritts keinerlei öffentliche Neugier zu nahe trat. Das hatte zweierlei Gründe: einen äußerlichen, organisatorischen, und einen wesentlichen.

Die drei Veranstaltungstage waren vollgestopft mit Referaten von eintöniger, vorwiegend abstrakter Thematik. Um Grundlagenforschung, Statistik, Demoskopie, Tiefenpsychologie und sozialpädagogische Auswertung ging es da, interessant für Außenstehende lediglich bei angespanntester gedanklicher Konzentration, der – wie ja gerade durch viele Details der Vorträge bestätigt wurde – weder die Praktiker noch das Publikum von Film und Fernsehen besonders zugetan sind.

Die Forschungsgesellschaft sieht ihren Sinn mit Recht in der absoluten Unabhängigkeit von allen industriellen Interessen und merkantilen Rücksichten – was also geht’s die Unternehmer und sonstigen Nutznießer an, zu welchen theoretischen Ergebnissen die objektive Untersuchung ihres Erwerbsmittels gelangt? Diese Überlegung oder eine ähnliche war es zweifellos, die dem Vorstand der Gesellschaft, Professor Dr. Dr. h. c. Hermann M. Görgen, Sätze eingab, welche von mancher Seite dann auch prompt mißverstanden wurden. Görgen bezeichnete die Kulturpolitik als „staatlichen Ordnungswillen in den Bereichen der Kultur“ und wies ihr die Aufgabe zu, „die Diktatur nur eines der drei Gestalter der Massenmedien – Technik, Künste, soziale Interessen – zu verhindern“. Hier war nur von einem „Ordnungswillen“ die Rede, der sich gerade gegen den Mißbrauch der Massenkommunikationsmittel zu separaten Machtzwecken wendet, keinesfalls aber wurde für eine staatliche Bevormundung im Sinne irgendeiner Art von Meinungs-, Gesinnungs- oder gar Geschmackslenkung plädiert. Görgen sagte: „Durch bewußten Einsatz muß der Staat die Voraussetzungen kulturschöpferischer Tätigkeit schaffen.“ – „Kulturpolitik“ so zu definieren, ist nichts andres, als die alte Forderung der freischaffenden Künstler zu wiederholen und zu stützen.

Der hier berührten Problematik nahm sich einer der lebendigsten Beiträge an: Dr. Rolf Eberhardts Vortrag über „Politik und Fernsehen in Diktatur und Demokratie“. Er versuchte die beiden gegensätzlichen Möglichkeiten darzulegen, „einseitige und falsche Information sowie konformistische Erziehung“ einerseits, „unbequeme, freie, weder von Regierung noch Opposition noch Interessengruppen abhängige Publizistik“ andrerseits, und es gelang ihm, zu zeigen, in welchem Maße „der Zuschauer den Fernsehleuten ausgeliefert“ ist.

Die „Wirkforschung“, die Beobachtung der psychologischen, soziologischen und sogar biologischen Auswirkungen von Film und Fernsehen erwies sich bei allen als bislang fruchtbarstes Teilgebiet der noch recht umstrittenen Film- und Fernsehwissenschaft. So wurden zum Beispiel mehrfach die pädagogischen Erfahrungen erörtert (von Dr. Martin Keilhacker, Frau Margarete Keilhacker, Frau Dr. Ellen Siersted) – das Verhältnis der Jugendlichen zu Film und Fernsehen, ihre Wehrlosigkeit oder auch Selbstbehauptung gegenüber der Suchtgefahr, ihre vorbehaltlose oder kritische Einstellung – ohne daß Enthüllungen oder wichtiges Neues zutage kamen. Vielleicht am aufschlußreichsten wirkte da noch die Feststellung Dr. Walter Trögers („Über die Einstellung des werktätigen Jugendlichen zum Film“), daß der Film für die jungen Menschen je Informationsquelle über die Erwachsenen“ bilde. Diese Feststellung wirft ein grelles Licht auf das Maß von Verantwortlichkeit aller Personen, die mit der Herstellung dieses mächtigsten aller Massenmedien befaßt sind.

Film- und Fernsehforschung – schön und gut. Aber sie muß im Selbstgenuß aktueller Gelehrsamkeit versanden, wenn diejenigen, denen die Resultate etwas sagen sollten, ihr die kalte Schulter zeigen. Und: Was diese Tagung in München betrifft, so wäre weniger mehr gewesen. Ein solches Fest der leeren Bänke hätte sie doch nicht zu sein brauchen. A-th