Nach siebenwöchiger Baisse haben sich Londons Aktienwerte in den vergangenen 10 Tagen überraschend gut erholt, Waren sie bis zum 10. März im Financial Times-Index um 37 Punkte (nahezu 11 v. H.) auf 306 abgeglitten, so kehrten sie seither auf 322 1/2 zurück. Doch bleibt die Umsatztätigkeit eher bescheiden.

Wie in den nächsten Tagen der ICI-Abschluß bestätigen wird, tendieren die Gewinne und Dividenden zwar unverändert nach oben. Auch sind jetzt die großen Steuertermine überstanden. Nach wie vor häufen sich in den Händen der Kapitalsammelstellen die anlagebereiten Mittel. Und schließlich hatten sich im Zuge des jüngsten Kursabschwungs selbst prominente Werte um bis zu 25 und sogar 30 v. H. verbilligt, weshalb man meinen sollte, der längerfristig disponierende Investor werde solche Gelegenheit zur qualitativen Aufbesserung seines Portefeuilles nützen. Dennoch bleibt es im wesentlichen aber bei einem vorsichtigen Abwarten.

Viele Anhänger mathematischer Kurs-Theorien befürchten, daß der Preistrend definitiv in die Abwärtsrichtung umgeschlagen sei, so vor allem auch in Wall Street, die hier zum maßgeblichen Kursfaktor geworden ist. Unbehagen verbindet sich ferner nicht zuletzt mit dem auf 4. April zu erwartenden Budget.

Wie Barclays Bank zu bedenken gibt, ist die britische Wirtschaft zwar noch keineswegs überbeschäftigt. Schatzamt und Noteninstitut scheinen aber dennoch inflationäre Gefahren zu fürchten. Die City sieht daher dem Budget mit Sorgen entgegen. Das um so mehr, als die Zahlungsbilanz sich nun offenbar von neuem als Achillesferse zu erweisen scheint. Ihr Überschuß ist von 349 auf 145 Mill. Pfund oder den seit 1955 niedrigsten Stand geschrumpft, auf weniger als die Hälfte dessen, was als Minimum zur Erfüllung von Kapitalexport-Verpflichtungen benötigt wird.

Für die Börse kommt es auf die Mittel an, deren sich der Schatzkanzler zur Erzielung von desinflatorischen Wirkungen bedienen wird. Solange sie nicht diesbezügliche Klarheit hat, dürfte sie kaum geneigt sein, sich in Käufen zu engagieren – es sei denn, die Wall Street bekunde mit einem flotten Aufschwung eine Gesundung des Vertrauens. R. N.