Von Gottfried Sello

Die Frühjahrsausstellung im Kunstverein Hannover ist immer Vorspiel und Auftakt der überlokalen deutschen Kunstausstellungen. Hier treffen sich die deutschen Maler und Bildhauer noch vor dem Deutschen Künstlerbund, vor der Großen Münchner, der Berliner Jury freien und den Sonderveranstaltungen, etwa in Baden-Baden.

Manchmal stellt Hannover ein bestimmtes Thema (1958: „Skizze – Werk – Variation“, ein interessanter Beitrag zur Genesis der Bilder und Skulpturen; im vorigen Jahr: „Die Neue Generation“). Diesmal, in seiner 121. Frühjahrsausstellung (vom 20. März bis zum 24. April 1960), gibt es keine thematische oder altersmäßige Begrenzung. „Das Alte und Gesicherte steht neben dem Neuen, das manchmal nach einem Jahr schon Korrektur erfährt, oder erfreulicher: Bestätigung“ ( Dietrich Mahlow, Direktor der Kunsthalle Baden-Baden, im Katalogvorwort).

Mindestens drei Generationen sind in Hannover vertreten. Alfred Lörcher, der Stuttgarter Bildhauer, ist mit 85 Jahren der älteste: Ein be-Gilles, dem Maler der Legenden und mythischen Landschaften, bedeutet das Wiedersehen immer Bestätigung. Ernst Wilhelm Nay, ebenfalls mit alten Bildern, Stationen eines großartigen und konsequenten Weges. Bargheer, Cavael, Ida Kerwundernswerter Mann, der mit Humor und Brillanz in der Plastik das Neueste vom Tage persifliert. Die sturen kleinen Manager, an Bronzetischlein aufgereiht zur „Konferenz“, die lieben „Fernseher“, die aufgescheuchten Irren, die in „Panik“ machen.

Der Jüngste, Konrad Klaphek aus Düsseldorf, Jahrgang 1935, malt eine „Strenge Mutter“, das realistische Konterfei einer stählernen Maschine. Dazwischen Werner Gilles mit einem Sonderkabinett, elf Bilder von 1948 bis 1957. Es muß nicht immer nur das Neueste ausgestellt werden: Bei kovius, Hans Purrmann, Heinz Trökes, Mac Zimmermann.

Gibt Hannover einen annähernd zuverlässigen Querschnitt? Es fehlen viele Prominente, weil sie entweder nicht eingeladen wurden oder keine Lust hatten mitzumachen oder durch anderweitige Verpflichtungen verhindert waren. Aber was der Deutsche Künstlerbund zustande bringt, ist im allgemeinen auch nur ein Ausschnitt, kein Querschnitt. Es bleibt, bei aller Zufälligkeit im einzelnen, die erfreuliche Tatsache, daß in Hannover die deprimierende Einseitigkeit, wie wir sie allzu oft und zuletzt bei dem deutschen Beitrag zur zweiten documenta erlebt haben, vermieden wurde.

Die „lapidare Tatsache des Nebeneinander“ (Dietrich Mahlow) der Stile, der Wege, der Individualitäten bedeutet heute schon wesentliche Korrektur und Bestätigung. Es sieht so aus, als ob Tachismus und Art informel ihren Höhepunkt überschritten hätten. Vielleicht werden das Jahr 1959 und die zweite documenta einmal eine Art „Wendemarke“ darstellen. Schon wirken die „Gammelbilder“ von Gerhard Hoehme ein bißchen antiquiert und Herkenraths „Rote Wand“ ausgesprochen langweilig.