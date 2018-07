Der Entschluß der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), Berlin/Frankfurt, für das Geschäftsjahr 1958/59 unverändert 12 v. H. Dividende auszuschütten, hat zunächst aus verständlichen Gründen nicht wenige der insgesamt rd. 90 000 Aktionäre enttäuscht. Inzwischen haben eingehende Studien des Geschäftsberichtes ernsthafte Kritiker offenbar von den Argumenten der Verwaltung weitgehend überzeugt: Die Struktur des Unternehmens ist mit der von Siemens oder anderen Gesellschaften dieses Ranges nicht ohne weiteres vergleichbar, die in- und ausländische Konkurrenz verstärkt sich, die Kosten steigen und die Preise gehen zurück, so daß sich die Gewinnspanne verringert. Wenn zudem noch über 70 v. H. des Grundkapitals von jetzt 310 Mill DM erst in den letzten fünf Jahren mit nur geringem Aufgeld aufgenommen und meist umgehend investiert wurden, waren die Möglichkeiten zur Reservebildung nur gering. Wenn ein Vertreter der Schutzvereinigung für den Wertpapierbesitz, Düsseldorf, nach eingehender „Durchleuchtung“ der Bilanz feststellt, außer den 37 Mill. DM für die Dividende nur etwa 12 Mill. DM weiterer Gewinn angefallen sein könnten und von der Verwaltung im Interesse der Gesellschaft einbehalten worden sei – „ein Verhältnis, wie es nicht oft zu finden ist“ –, besteht einiger Grund zu der Annahme, daß sich kein Aktionär benachteiligt zu fühlen braucht.

Tatsächlich hatten die ausführlichen und von jeder „Betriebsblindheit“ freien Erklärungen, die Vorstandsvorsitzer Dr. Hans C. Boden zu Beginn der Hauptversammlung von sich aus und auf Anfrage abgegeben hatte, ihre Wirkung verfehlt: Bei einer Präsenz von rd. 238,2 Mill. DM mit einem Anteil von fast 12 Mill. Stimmen waren nur 1115 Stimmen bei Enthaltung von knapp 5500 Stimmen gegen die Gewinnverteilung.

Dann aber hielten einige Kleinaktionäre ihre „Sternstunde“ für gekommen: Der erste gab Protest zu Protokoll, weil die Verwaltung ihm die Auskunft über die genaue Aufgliederung von Zahlungen an nicht mehr amtierende Vorstandsmitglieder verweigert hatte. Der nächste Punkt der Tagesordnung, der vorletzte, ließ keine Sensationen mehr erwarten: Der Aufsichtsrat, der vor zwei Jahren aus eigener Initiative rückwirkend für das abgelaufene Geschäftsjahr die Senkung seiner Bezüge beantragt hatte, erklärte sich jetzt erneut zur Ermäßigung seiner Tantieme bereit, worüber eine Satzungsänderung zu beschließen war. Innerhalb von zwei Jahren sind damit die Vergütungen der AR-Mitglieder im Durchschnitt um die Hälfte gesenkt worden. Aber das schien einigen Aktionären nicht auszureichen, Sie forderten weitergehende Kürzungen und setzten später sogar darüber eine zeitraubende, für sie erfolglose Abstimmung durch. G. G.