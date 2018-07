Mit 18 v. H. Gesamtausschüttung für 1959 liegt die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, an der Spitze der Banken. Für 1958 wurden 12 v. H. Dividende und 4 v. H. Bonus gezahlt. Während 1959 im 125. Geschäftsjahr der Bonus 4 v. H. unverändert gelassen wird; wurde die Dividende, auf 14 v. H. erhöht. (6 v. H. sollen die auf Stammaktien umzuwandelnden Vorzugsaktien erhalten.) Die Verwaltung sieht die Dividendenaufstockung durch die höheren Erträge aus dem Kontokorrentgeschäft gerechtfertigt, während man in dem Bonus die Auswirkungen des ungewöhnlich guten Effektengeschäftes sehen will, dessen Umfang jedoch einmalig sein könnte. Die Hauptversammlung am 7. 4. soll auch eine Kapitalerhöhung von 90,01 auf 100 Mill. DM billigen; von den 10 Mill. DM neuen Aktien sollen 9 Mill. DM den Aktionären 10:1 zu 150 v. H. angeboten werden. Die offenen Rücklagen wurden im Berichtsjahr auf 157 v. H. des AK angereichert. Durch die vorjährige Kapitalerhöhung um nom. 30 Mill. DM zu einem Bezugskurs von 350 v. H., hat sich das Eigenkapital der Bank auf 231 (120) Mill. DM fast verdoppelt. Es macht damit 5,3 (3,2) v. H. der Bilanzsumme aus, die sich um 571 (505) Mill. DM auf 3,26 Mrd. DM ausweitete. Die vorgeschlagene Kapitalerhöhung wird die haftenden Mittel weiter anreichern.

Die Hypothekenabteilung erzielte das größte Verkaufsergebnis seit der Währungsreform mit 240,8 (212,8) Mill. DM Erstabsatz; dabei wurden 51 (47) v. H. der Pfandbriefe von privaten Sparern erworben. Andererseits übertrafen langfristige Auszahlungen mit 296.7 (271,3) Mill. DM alle vorangegangenen Jahre seit der Währungsreform. Einschließlich der treuhänderisch sowie für die Bankabteilung verwalteten Mittel betrug der Gesamtzugang 263,5 (234,1) Mill. DM. Der Anteil des Kommunalgeschäftes hat sich dabei erheblich ermäßigt.

In der Bankabteilung stieg der Gesamtumsatz um 14,5 (9,5) v. H. Der Einlagenzuwachs verringerte sich auf rd. 176 (295) Mill. DM infolge des Rückgangs der Termineinlagen und des schwächeren Zuwachses bei Sichteinlagen. Mit einem Zuwachs von 143,2 (127,4) Mill. DM auf insgesamt 822 Mill. DM konnten die Spargelder in den letzten drei Jahren verdoppelt werden. Diese Gelder boten den besten Rückhalt zur Deckung der wachsenden Kreditanforderungen. Kurzund; mittelfristige Kredite erhöhten sich um 179.8 (132,6) Mill. DM, also um 20,9 v. H. auf erstmals über 1 Mrd. DM. Um über 20 v. H. nahmen langfristige Kredite zu. Die starke Belebung des Kreditgeschäftes brachte einen Bruch in die Liquiditätsentwicklung. Gleichwohl konnte man im Berichtsjahr auf Rediskonte bei der Landeszentralbank fast ganz verzichten und auch die auf 9,7 (11,2) v. H. verringerte Barliquidität genügte allen Anforderungen.

Beteiligungen haben sich um 7,8 Mill. DM auf 23,5 Mill. DM erhöht. Der Zugang resultiert aus dem Bezug junger Aktien der Pfälzischen Hypothekenbank, weiteren Übernahme von Aktien der Württembergischen Hypothekenbank und der Datag, der Erhöhung der Anteile beim Bankhaus Hardy & Co. und bei der Süddeutschen Waren-Absatzkreditbank sowie aus dem Erwerb eines Kommanditanteils beim Bankhaus Poensgen, Marx & Co., Düsseldorf. Sehr gute Ergebnisse brachte wieder das Wertpapier- und Emissionsgeschäft. Dabei wird auf das wachsende Interesse der privaten Kundschaft am Wertpapier-Erwerb hingewiesen.

Nach 4,1 (5) Mill. DM Zuweisung an die Pensionsrücklage und nach Dotierung der offenen Rücklagen mit 6,3 (9,7) Mill. DM bleiben einschließlich Vortrag 16,37 (9,77) Mill. DM Gewinn. Für das laufende Jahr wird wieder ein befriedigendes Ergebnis erwartet. t. r.