Der Test brachte es an den Tag: Ich bin zum Aushilfsverkäufer geboren

Beinahe wäre ich Spielzeugverkäufer geworden, und ich wollte doch nur ein Paar Strümpfe kaufen. Macy’s, „das größte Warenhaus der Welt“, hatte billige Socken angeboten. Aber irgendwie muß ich in die falsche Tür geraten, sein, denn statt an der Sockentheke stand ich plötzlich in einem Raum, in dem wohl 200 Menschen in Reih und Glied versammelt saßen, die meisten frisch gedauerwellte junge Mädchen. Noch ehe ich mich recht besinnen konnte, wurde ich von irgend jemandem gefragt: „Wollen Sie lieber Zierfische verkaufen oder Spielzeug?“

„Spielzeug“, gab ich zur Antwort, obgleich ich ja in Wahrheit gar nichts verkaufen, sondern nur kaufen wollte.

Man drückte mir einen Stapel Fragebogen in die Hand: „Ausfüllen und bei Mr. Murphy melden.“ Spaßeshalber machte ich mich an die Arbeit.

Mr. Murphy gab mir weitere Formulare und schickte mich zu Miß Bush. Von Miß Bush ging es zu Mrs. Anderson. Jeder händigte mir neue Papiere aus.

Die Prüfungsschablone

Dann kamen der Intelligenztest dran, der Rechentest, die Reaktions- und die Farbprüfung. Offensichtlich war die prüfende Dame nur oberflächlich mit ihrer Aufgabe vertraut. Stockend las sie aus einer Gebrauchsanweisung vor, wieder Test auszufüllen sei. Bei dem Wort „Dezimalzahl“ blieb sie stecken.