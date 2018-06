Künstler haben, wie jedermann weiß, ihre Dämonen. Andere mögen den Teufel im Leib haben oder den Schalk im Nacken oder den Alp auf der Brust – aber der Dämon ist es, der den Künstler zum Künstler macht; mit dem er nachts in freudloser Mansarde ringt; der ihn zwingt, „Welt zum Range von Dichtung zu verdichten“, wie es so wahr heißt; es ist der Dämon, der drohend und flammenden Blicks hinter ihm steht, wenn er in diesen seinen Kompressionen „die Wirklichkeit in gültiger Weise bewältigt“, wenn er sie so lange ballt, bis der „Mensch mehr Mensch“ ist, wenn er „dem Leben einen Spiegel vorhält“ und der schnöden „Gesellschaft ins Gesicht schlägt“ – an all diesem Treiben ist der Dämon beteiligt.