Die Heraufsetzung der Dividende um 1 auf 10 (9) v. H. bei der Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen, muß bei einem ersten flüchtigen Blick auf die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres zunächst überraschen; denn die Stahlflaute hat bei diesem größten westdeutschen Feinblecherzeuger einen bemerkenswert starken Niederschlag gefunden. Aber der zweite genauere Einblick in die von Siegerland wiederum sehr freimütig veröffentlichten Daten des vergangenen Jahres rückt die Dividendenerhöhung in das richtige Licht. Die Hüttenwerke Siegerland haben trotz Umsatz- und Produktionsrückgang ein befriedigendes Geschäftsergebnis in 1958/59 erreicht. Der Kommentar des Vorstandsmitgliedes Rudolf Ganz, daß bei gleicher Ertragslage mehr ausgeschüttet werde, weil es die Verwaltung „mit den Aktionären gut meine“, ist zwar ein hübsches Bekenntnis, aber der Jahresabschluß spricht auch ziemlich eindeutig dafür, daß diese Geste „drin“ war. Der Betrag, den das Unternehmen an das Finanzamt abführen mußte, enthält z. B. einen Körperschaftsteueraufwand von 6,46 (6,73) Mill. DM. Verglichen mit dem Vorjahresposten, der – wie der Vorstand in einer Pressekonferenz erklärte – um 0,53 Mill. DM periodenfremder Beträge vermindert werden muß, ergibt sich daraus eine leichte Verbesserung des Ergebnisses. Eine günstige Entwicklung der Ertragslage zeichnet sich auch in der Brutto-Ertragsrechnung ab. Daß der ausgewiesene Rohertrag sowohl absolut als auch relativ weniger stark gesunken ist als der Umsatz, ist sowohl das Ergebnis der rückläufigen Produktion als auch niedriger Preise. So beträgt der Aufwand für Rohstoffe und Vormaterialien, der auf 287,3 (357,4) Mill. DM erheblich zurückgegangen ist, nur noch 54,7 (58,6) v. H. des Umsatzes.

Wie die Entwicklung auf dem Ertragskonto also zeigt, konnte die Siegerländer Hütte die Einbußen in Umsatz und Produktion durchaus verschmerzen. Der Fremdumsatz der Gruppe – Hüttenwerke Siegerland einschließlich der beiden lOO-v.-H.-Töchter Friedrichshütte und Blefa Blechwaren- und Faßfabrik GmbH – vermindert; sich um 13,8 v. H. auf 525,7 (609,5) Mill. DM, bei der Hütte allein um 79 Mill. DM. Der in den ersten 5 Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Umsatz von 249,8 Mill. DM läßt eine ansehnliche Steigerungsrate für 1959/60 erwarten. Der relativ starke Umsatzeinbruch des Berichtsjahres beruht im wesentlichen auf dem Versandrückgang in der ersten Hälfte, aber auch auf den im Juni bzw. Juli 1959 vorgenommenen Preisermäßigungen für das Haupterzeugnis der Gesellschaft, das Feinblech. Auch bei diesem Unternehmen hat es 1958/59 zwei völlig verschiedene Halbjahre gegeben; eine von der Stahlflaute bestimmte trübe und eine wieder anlaufende gute Hälfte.

Das laufende Geschäftsjahr verspricht neuen Gipfeln zuzustreben. Die monatsdurchschnittliche Feinblechproduktion der Gruppe übertraf noch mit 63 847 t, bzw. 56 743 t, das zweite Halbjahr 1958/59, und der Januar hat den bisherigen Produktionsrekord von 66 545 t Feinblech gebracht. Dabei hält die seit nun wieder einem Jahr zu beobachtende Tendenz, daß die Auftragseingänge die Lieferungen überschreiten, unvermindert an, so daß Siegerland mit einem Auftragspolster von 264 300 t Feinblechen am 31. 1. 1960 – gegenüber 104 300 t vor einem Jahr – dem Ablauf dieses Geschäftsjahres mit einiger Gelassenheit entgegensieht. Im Gegenteil laufen die Sorgen jetzt eher in die entgegengesetzte Richtung. Wie Vorstandsmitglied Ganz erklärte, bestehe seit einigen Monaten die Notwendigkeit, bei der Hereinnahme von Aufträgen, insbesondere von außerdeutschen Märkten, „teilweise erhebliche Zurückhaltung zu üben“. Obwohl das Geschäft auf dritten Märkten wieder recht attraktiv geworden ist, lautet die Siegeiland-Devise dennoch „Inland first“, in der Hoffnung allerdings, daß sich die „Weiterverarbeitung in Zeiten einer schwächeren Konjunktur auf diese Einstellung besinnen möge“.

Zurückhaltung hat sich die Hüttenwerke Siegerland AG auch in der Frage der Kapazitätsausweitung auferlegt. Das Unternehmen sieht seinen Marktanteil an der Feinblecherzeugung des Bundesgebietes mäßig, aber regelmäßig abbröckeln. Von 30,3 v. H. in 1956/57 auf 29,1 v. H. in 1957/58, auf 26,5 v. H. im Berichtsjahr, und auch das laufende Jahr bringt mit bisher 25,8 v. H. eine weitere Einschränkung der traditionellen Siegerländer Position auf dem von Produzenten und Verbrauchern gleichermaßen begehrten Feinblechmarkt. Trotzdem will Siegerland den flotten Ausbau anderer Werke nicht mit eigenen Kapazitätserweiterungen beantworten. Zwar wird die Gesellschaft, die im vergangenen Geschäftsjahr nur 8,8 (16,3) Mill. DM und auch in den früheren Jahren recht bedächtig investiert hat, in den nächsten zwei Jahren ein ansehnliches Investitionsprogramm abwickeln. Aber hierzu betonte Vorstandsmitglied Dr. Hans Cramer ausdrücklich, daß mit den vorgesehenen 53,6 Mill. DM lediglich Qualitätsverbesserungen und Rationalisierungen und keine Kapazitätserweiterungen erreicht werden sollen. Über diese Frage wird indessen vermutlich schon bald nicht mehr die Siegerland-Verwaltung allein zu entscheiden haben. Der noch verhinderte Großaktionär, die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, wird am Ziel der Wünsche sein, wenn die Hohe Behörde demnächst den Thyssen-Zusammenschluß genehmigt und damit den Stein des Anstoßes für die Verbindung des Dortmunder Hüttenwerkes zu Siegerland beseitigt hat. Mit der schon seit langem zur Debatte stehenden Übernahme auch der ATH-Beteiligung wird die Hüttenunion dann über 86 v. H. des Kapitals dieser Säule am westdeutschen Feinblechmarkt verfügen. Das wird nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die 8000 freien Aktionäre der Hüttenwerke Siegerland AG ein neues Faktum sein. Nmn