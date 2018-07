Wieder hat Parkinson das Wort. Nachdem er in der vorausgegangenen Ausgabe unseren Lesern eine ausführliche Lektion über die verschiedenen Möglichkeiten der „Steuervermeidung“ verabfolgt hat, nimmt er nun „die erschreckende Verschwendung des Staates“ aufs Korn – genauer gesagt, die Kosten der Verwaltung und Technokratie. Es sei daran erinnert, daß es die Verhältnisse in England sind, die hier geschildert werden. Im Prinzip liegen die Dinge aber in der Bundesrepublik – leider – nicht anders. Was Parkinson hier zum Beispiel über den englischen Gesundheitsdienst schreibt, ist ein Kabinettstück amüsanter Kritik an den Auswüchsen der staatlichen Bürokratie und Mammutverwaltung schlechthin.

Neben der erschreckenden Verschwendung, die sich aus der übermäßig hohen Verschuldung des Staates ergibt, wird auch auf die andere Weise ständig verschwendet. Sehr vereinfacht würde dieses Problem, wenn man bei den zivilen Ausgaben mit den „Beamtengehältern“ als erstem Schreckensposten beginnen wollte. Er ist wie geschaffen für statistische Darstellung mit Diagrammen und Anhang I und II über Mittagszeit und Teepause. Aber das Finanzministerium tarnt diese Heerscharen lieber unter einem Dickicht amtlicher Fachausdrücke gelegentlich mit der Fußnote: „Einschließlich Verwaltungskosten“, die manchmal durch den Zusatz „und sonst herzlich wenig“ zu ergänzen wäre. Denn so sieht man die Bäume nicht vor lauter Wald.

Die Hauptausgabenposten im zivilen Sektor sind Beihilfen für kommunale Einrichtungen, der staatliche Gesundheitsdienst (einschließlich Altersbezüge, Familienzuschüsse und Unterstützungskasse), landwirtschaftliche und Lebensmittelsubventionen und schließlich „Sonstiges“. In diesem Urwald der Zahlen verbergen sich zum Beispiel die Kosten für staatliche Kommissionen und Untersuchungsausschüsse, das Institut für arabische Studien und die Spesenrechnung der Wissenschaftlichen Mission des Vereinigten Königreiches in Washington, die bisher bemerkenswert wenig erreicht hat. In der Dotierung der einzelnen Ministerien, selbst des Arbeits- und des Unterrichtsministeriums, verstecken sich die wachsenden Kosten des Schriftverkehrs mit den Vereinten Nationen. Das alles zusammen macht mehr aus, als die laufenden Ausgaben für sämtliche vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Kriege.

An erster Stelle nimmt unsere Aufmerksamkeit der staatliche Gesundheitsdienst in Anspruch, über den eine Menge zu sagen ist. Er kostet, einschließlich der Renten, die schwindelerregende Summe von £ 1 031 000 000, und darin ist nicht einmal der Beitrag enthalten, den der Versicherte selber zu leisten hat.

Es ist vielleicht für den Steuerzahler von Interesse, wie dieses Geld ausgegeben wird. Ein großer Teil geht für die Krankenhausverwaltung drauf. Das Krankenhaus hat man sich im allgemeinen als eine Anstalt vorzustellen, wo die Patienten stöhnend ohne Pflege in ihren Betten liegen, während die ambulant behandelten Fälle hoffnungslos darauf warten, daß jemand ihren Zustand bemerkt. Wo, könnte man fragen, bleiben die Ärzte? Was tun die Krankenschwestern? Warum sieht man kein Hauspersonal? Sie sind allesamt mit der Verwaltung beschäftigt und haben keine Zeit für einfache Patienten.

Die Gutachter haben die ganze Zeit, mit der Aufstellung von Statistiken für den wackligen Oberbau von Ausschüssen und Aufsichtspersonen zu tun, mit denen das Krankenhaussystem überlastet ist. Die Buchhaltung selbst eines kleinen Krankenhauses erfordert einen höheren Verwaltungsbeamten, einen gehobenen Bürobeamten, einen einfachen Beamten und eine Schreibkraft. Andere Spezialisten sammeln wertlose statistische Unterlagen und arbeiten Diagramme und Tabellen aus, denen man die „durchschnittliche Bettenbelegung“, den „täglichen Leerbettensatz“ und die „prozentuale Belegung“ entnehmen kann. Die Ärzteschaft ertrinkt in einer Papierflut; alle Entscheidungen werden ihr von einer höheren Stelle, die dem Alltag unendlich fernsteht, aus der Hand genommen.

Andere Berater wieder kämpfen um den Ersatz für zerbrochenes Inventar, wofür Vordrucke in dreifacher Ausfertigung an das Sekretariat gehen, das den Antrag an den Ärzteausschuß weitergibt, der es an das Kuratorium leitet, das es dem Haupt- und Finanzausschuß vorlegt, welcher wiederum dem Ausschuß für Krankenhausverwaltung verantwortlich ist, über dem das Bezirksamt sitzt. Monate gehen ins Land, ehe überhaupt eine Antwort erfolgt. Wenn sie dann endlich kommt, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine Rundfrage wegen einer Kennziffer oder um die Mitteilung, für Material zur Ausbildung von Pflegerinnen sei der Bezirksausschuß zuständig, der getrennte Rechnung führt.