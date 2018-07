Inhalt Seite 1 — Was ist mit den Bezugsrechten los? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bezugsrechthandel beim Hüttenwerk Oberhausen hat einen kräftigen Druck auf die Aktienkurse der Gesellschaft ausgeübt. Bei Thyssen gab es bereits vor der Bezugsrechtnotierung empfindliche Verluste und auch bei anderen Gesellschaften, die jetzt ihr Kapital erhöhen wollen, sind überdurchschnittliche Kursrückgänge eingetreten. Viele Börsenneulinge müssen umlernen. Bisher war eine Kapitalerhöhung ein Hausse-Faktor, aber jetzt ist es gerade umgekehrt. Seit einigen Wochen sind Bezugsrechte kein Anlaß mehr zu Kurserhöhungen, sondern in den meisten Fällen zu größeren Kursrückgängen gewesen. Warum? Darüber wollen wir uns heute unterhalten.

Gehen wir zunächst einmal von dem Normalfall aus: Eine Gesellschaft beabsichtigt, ihr Kapital zu erhöhen. Nach den Nachkriegserfahrungen, und daran scheint sich auch bislang nichts geändert zu haben, ist das Unternehmen nach der Kapitalerhöhung in der Lage, auf das vergrößerte Kapital die bisherige Dividende zu zahlen. Das bedeutet nichts anderes, als daß die jungen Aktien ebensoviel wert sind wie die bereits im Umlauf befindlichen. Wenn sie dennoch oftmals etwas niedriger notiert werden, dann liegt es an zwei Dingen: 1. Sie beinhalten für das laufende Geschäftsjahr noch nicht den vollen Dividendenanspruch. Sind sie beispielsweise für diese Zeit erst zur Hälfte dividendenberechtigt, dann liegt der Kurs für die jungen Aktien um die zu erwartende halbe Dividende für das laufende Geschäftsjahr niedriger. 2. Solange die jungen Aktien noch nicht „amtlich“ zugelassen sind, wird im Kurs für diesen (bürokratischen) Mangel ein geringfügiger Abschlag berücksichtigt.

Halten wir bei unserer Betrachtung aber der Einfachheit halber daran fest, daß junge und alte Aktien im Grunde gleichwertig sind, also die gleiche Rendite bringen. Dann liegt doch kein Grund vor, den Kurs um den Bezugsrechtabschlag zu kürzen. Wie er sich errechnet und warum es ihn gibt, habe ich Ihnen früher schon einmal erklärt, so daß ich hier aus Platzgründen auf eine nähere Erläuterung verzichten möchte. Nur ein Wort dazu: Der Bezugsrechtwert resultiert daraus, daß die jungen Aktien den bisherigen Aktionären weit unter dem jeweiligen Börsenkurs der alten Aktien angeboten werden. Wer von seinem Bezugsrecht keinen Gebrauch macht, kann es veräußern. Dafür werden drei Notierungstage festgesetzt. Der Preis für das Bezugsrecht wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt.

Da – wie gesagt – in der Regel kein Grund dafür besteht, die allen Aktien nach der Kapitalerhöhung schlechter zu bewerten als vorher, schlägt man an der Börse dem Kurs für die alten Aktien den vermeintlichen Bezugsrechtwert zu. Wird die alte Aktie dann später „ex Bezugsrecht“ gehandelt, müßte dann der Kurs von vor der Kapitalerhöhung wieder hergestellt sein.

Also wäre eine Kapitalerhöhung weiter nichts als eine Rechenaufgabe. Aber das ist sie nur zum Teil. An der Börse ist eben der Rechenschieber nicht allein maßgebend. Daneben wird die Kursbildung durch Faktoren beeinflußt, deren Gewicht unterschiedlich sein kann.

Bei Bezugsrechten spielt in jedem Fall ein gewisses Maß an Spekulation eine Rolle. So wartet man an der Börse nicht, bis eine Gesellschaft klipp und klar verkündet: Wir wollen unser Kapital im Verhältnis x : y erhöhen und für die jungen Aktien einen Ausgabekurs von z festlegen. Die Spekulation setzt schon vorher ein. Sie studiert die Bilanzen der Gesellschaft, horcht genau auf das, was die Vorstände zur Investitionsfinanzierung verlauten lassen und achtet natürlich auch auf das Verhalten der „Wissenden“. Wenn sie merkt, daß aus dem Kreis dieser „Wissenden“ Aktien dieser oder jener Gesellschaft gekauft werden, dann läßt sie ihre Phantasie spielen. So kommt es, daß schon vor der „amtlich“ verkündeten Kapitalerhöhung der Kurs einer Gesellschaft in die Höhe klettert. Entsprechen später die Kapitalerhöhungskonditionen den allgemeinen Börsenerwartungen, so passiert bei der Verkündung nichts mehr. Tritt eine Überraschung ein, dann gibt es Korrekturen des Kurses nach oben oder nach unten.

Nun kommt ein Phänomen. Im vergangenen Jahr haben wir es mehr als einmal erlebt, daß der Kurs während der Bezugsrechtnotierung noch einmal kräftig stieg oder daß der Bezugsrechtabschlag schon nach wenigen Tagen eingeholt wurde. Durch die Kapitalerhöhung gab es praktisch einen doppelten Gewinn. Aber das ist dann eine Folge der jeweiligen Börsensituation – oder vielfach eine Verkennung der tatsächlichen Gegebenheiten.