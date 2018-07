Künstler haben, wie jedermann weiß, ihre Dämonen. Andere mögen den Teufel im Leib haben oder den Schalk im Nacken oder den Alp auf der Brust – aber der Dämon ist es, der den Künstler zum Künstler macht; mit dem er nachts in freudloser Mansarde ringt; der ihn zwingt, „Welt zum Range von Dichtung zu verdichten“, wie es so wahr heißt; es ist der Dämon, der drohend und flammenden Blicks hinter ihm steht, wenn er in diesen seinen Kompressionen „die Wirklichkeit in gültiger Weise bewältigt“, wenn er sie so lange ballt, bis der „Mensch mehr Mensch“ ist, wenn er „dem Leben einen Spiegel vorhält“ und der schnöden „Gesellschaft ins Gesicht schlägt“ – an all diesem Treiben ist der Dämon beteiligt.

Leider herrscht hinsichtlich des Aussehens und der Wirkungsweise der Dämonen noch weitgehend Unklarheit, und es kann nicht nachdrücklich genug vor Verallgemeinerungen gewarnt werden, denn den Standard-Dämon gibt es sicherlich nicht, wenn auch die Arbeiten daran, wie man hört, im Gange sind und in der Zukunft mit der friedlichen Nutzbarmachung von Dämonen-Energie zu rechnen ist. Hier jedenfalls steht die Dämonosophie und die Dämonotechnologie noch vor Fragen von ungeheurer Tragweite.

Ja, es muß zugegeben werden, daß selbst ganz elementare Fragen noch lange nicht gelöst sind. Wer schickt die Dämonen, oder kommen sie allein? Hat ein Künstler von Geburt an ein und denselben Dämon, oder wechseln sie, und wenn, noch welchem Turnus? Wenn der Künstler also, wie man für gewohnlich annimmt, mit dem Dämon um sein Werk ringt: ist der Dämon dann eigentlich dafür oder dagegen? Wäre er nämlich dafür und der Künstler dagegen, so sollte man den Künstler für seine nächtlichen Kämpfe ja keineswegs loben und auch lieber dem Dämon die Kunstpreise verleihen; ist der Dämon hingegen „werkfeindlich“ und versucht, dem Künstler einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, so wäre ein Künstler ohne Dämon eigentlich viel besser dran und der Dämon durchaus nicht unerläßlich.

Ist die Konstitution des Dämons ambi- oder polyvalent? Hat etwa ein Künstler zwei Dämonen, und ringen die dann auch miteinander? Wie man sieht, hier sind Fragen über Fragen, Widersprüche über Widersprüche.

Um so dankbarer müssen wir Paul Flora sein, daß er in einer Reihe von Demonstrationsskizzen, die wir auf diesen Seiten veröffentlichen, präzise und anschauliche Angaben über das, änigmatische Verhältnis zwischen Künstler und Dämon macht. Er beruft sich dabei auf den trefflichenSatz, mit dem Professor Quengel, Deutschlands führender Dämonosoph, seine letzte Untersuchung schließt: „Daß der dämonische Charakter des künstlerischen Umge-Triebenseins außer Zweifel steht, steht nunmehr außer Zweifel.“ Meter E.