Während vor einem Jahr die durch Organschaft gewährte Dividendengarantie der August Thyssen-Hütte AG ein einseitig gutes Geschäft für die freien Aktionäre der Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, war, dürfte der Abschluß des Geschäftsjahres 1958/59 diesmal auch die gewinn- und verlustübernehmende Muttergesellschaft zufriedengestellt haben. Die restlichen freien Aktionäre – noch knapp 6 v. H. des DEW-Kapitals liegen nicht bei der Thyssenhütte – erhalten wiederum die ihnen garantierten 2 Prozent mehr als die Thyssen-Aktionäre, in diesem Jahre also 12 v. H. Weniger wird vermutlich die Muttergesellschaft auch nicht bekommen. Zwar bleiben die Organschaftsabrechnungen in der Thyssengruppe als „interne Familienangelegenheit“ weiterhin unerörtert, aber in dem vorgelegten DEW-Abschluß spricht einiges dafür, daß sich die ertragsstarke ATH ihrer Krefelder Tochter nicht mehr zu schämen braucht.

Die Deutschen Edelstahlwerke haben wieder festen Boden unter den Füßen. Die Verwaltung des Unternehmens wies zufrieden darauf hin, daß sich ihre Erwartungen voll erfüllt haben. Im Geschäftsjahr 1957/58, für das überraschend der rückwirkende Organschaftsvertrag abgeschlossen worden war, hatte DEW nicht nur gegen die Schwäche des Marktes zu kämpfen, sondern auch recht kostspielige und langwierige Kinderkrankheiten der neuen Sendzimir-Anlage zu überwinden. Beide Probleme hat offenbar das abgelaufene Geschäftsjahr gelöst. Die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung brachte ab Frühjahr 1959 auch eine erhöhte Nachfrage auf dem Edelstahlmarkt, und neben der allgemeinen Besserung der Markt- und Absatzlage hat vor allem die in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres erreichte Auslastung der neuen Anlagen „wesentlich zur Besserung der Ertragskraft beigetragen“.

Der Fremdumsatz hielt sich mit 419 (418) Mill. DM etwa auf der Höhe des Vorjahres, wobei auch hier das erste Halbjahr sinkende und die zweite Jahreshälfte steigende Umsätze brachte. Entsprechend blieb auch die Rohstahlleistung der Gesellschaft mit 317 000 (320 000) t nur knapp unter der Vorjahrszahl. Die Zufriedenheit des Unternehmens wird vollends deutlich, wenn berücksichtigt wird, daß sich der außerordentlich günstige Trend der letzten Monate des Berichtsjahres im laufenden Geschäftsjahr noch weiter verstärkt hat. Auftragseingänge und Umsätze steigen weiter an, heißt es lapidar im Geschäftsbericht. Ergänzend dazu erklärte Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Heinz Gehm, daß von Oktober 1959 bis Februar 1960 die Umsätze um 34 v. H., die Rohstahlerzeugung um 42 v. H. und die Auftragseingänge um 72 v. H. gestiegen sind. Am 1. März stützte sich DEW auf ein Auftragspolster von 218 Mill. DM, gegenüber nur 105 Mill. DM um die gleiche Zeit des Vorjahres. Das bedeutet immerhin, daß die Produktion des laufenden Geschäftsjahres – und darüber hinaus – so gut wie verkauft ist. Dabei sind beachtliche Zuwachsraten in der Produktion zu erwarten. Die Rohstahlerzeugung des Unternehmens wird vermutlich nicht weit von dem früher einmal angegebenen Maximum von 400 000 Jahrestonnen entfernt bleiben. Der Februar brachte mit 34 500 t Rohstahl den bisherigen Rekord der DEW, das würde – auf das Jahr umgerechnet – sogar schon erheblich darüber hinausgehen. Daß der Edelstahlmarkt, der weniger von der Investitionsgüterindustrie, als vielmehr von den konsumorientierten Berichten der Wirtschaft abhängt, auf absehbare Zeit einer gesunden Entwicklung entgegensieht, rechtfertigt dabei durchaus den Optimismus.

Auch hinsichtlich der Ertragslage hat sich bei diesem großen westdeutschen Edelstahlerzeuger das Blatt wieder nachhaltig gewendet. Während der Umsatz „nur“ stabil geblieben ist, hat sich, das Ergebnis eindeutig spürbar verbessert. Aus der – nach dem Muster der Muttergesellschaft – von AR-Mitglied Dr. Walter Cordes erstmalig gegebenen Aufschlüsselung des Umsatzes wird eine erfreuliche Kostendegression deutlich. Der Aufwand für Fertigungsstoffe ging auf 33,7 (36,7) v. H., für Brennstoffe auf 7,1 (7,4) v. H. und für Energie- und Betriebskosten auf 13,5 (14,4) v. H. zurück. Dagegen ist die Position Steuern und Abgaben auf 5,8 (4,3) v. H. des Umsatzes gestiegen. Wenn auch das echte Jahresergebnis unter dem Mantel des Organ Vertrages verborgen bleibt, so gibt immerhin der Körperschaftsteueraufwand – von Dr. Cordes auf 4,56 (0,7) Mill. DM beziffert – einen gewissen Anhalt, der sowohl für einen Verlustabschluß im vorigen Jahr als auch für ein gutes Ergebnis in 1958/59 spricht. nmn