R. N. London, Ende März

Die Londoner City scheint sich jetzt mit der einigermaßen entmutigenden Aussicht abgefunden zu haben, daß das am kommenden Montag zu erwartende Budget weder Steuersenkungen bringen noch sonstwie erfreulich sein wird.

Wie sich aus den Vorschlägen für das neue Fiskaljahr ergibt, werden die ordentlichen Haushaltsausgaben um weitere 350 Mill. Pfund oder annähernd 8 v. H. steigen; mehr denn je seit den Zeiten der Koreakrise und zugleich auch weitaus schneller als das Sozialprodukt. Darüber hinaus müssen im außerordentlichen Etat größere Kredite und Beihilfen an die Stahl- und die Autoindustrie finanziert werden. Hoffnungen auf ein „konziliantes Budget“ vermag vor allem auch die konjunkturelle Situation nicht zu erwecken.

Die heimische Wirtschaft ist zwar keineswegs schon in allen Bereichen bis zu den Grenzen ihrer Kapazität ausgelastet. Wenn die Verfassung der Zahlungsbilanz nicht mehr als befriedigend gelten kann, so hält sich das Pfund doch sowohl in New York als auch gegenüber den kontinentalen Währungen noch immer ausgesprochen gut. Ein kräftiges Anziehen der Steuerschraube würde also weit über das hinausschießen, was die Lage erfordert.

Da der gegenwärtige Boom viel zu stark von den Konsumgüterindustrien getragen wird, muß der Schatzkanzler, darauf bedacht sein, „Platz“ für die einstweilen noch immer hinkenden industriellen Investitionen zu schaffen. Es wäre daher auch gleichermaßen verfehlt, über Steuersenkungen zusätzlich Kaufkraft an die Verbraucher zu verteilen.

Dennoch läßt man hier und dort in der City noch nicht alle Hoffnung auf eine weitere leichte Herabsetzung der Einkommensteuersätze fahren. Das um so weniger, als infolge des kontinuierlichen Anstiegs der Preise und der nominellen Einkommen die Beibehaltung dieser Sätze einer geräuschlosen Verschärfung des fiskalischen Zugriffes gleichkommt.

Obschon die Einkommensteuer-Standardrate über die vergangenen fünf Jahre hinweg von 9 s pro Pfund Sterling auf 7 s / 9 d heruntergesetzt und die Freibeträge erhöht worden sind, tendierte die durchschnittliche Effektiv-Belastung des Einkommens eher nach oben. Für 1958/1959 wurde sie, bezogen auf das steuerpflichtige Netto-Einkommen, auf 31,12 v. H. beziffert.