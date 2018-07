Ein 1842 Jahre alter Brief

Der hier folgende Brief, der der Gießener Universitäts-Bibliothek gehört, wurde im Jahre 118 nach Christus auf Papyrus geschrieben und jetzt entziffert. Eine junge, in Ägypten lebende Griechin schreibt ihrem Mann. Er ist als Verwaltungschef nach einem Gebiet abgereist, das man als „Unruheherd“ bezeichnen könnte: Wie ähneln sich, wenn auch vielleicht nicht die politischen Voraussetzungen, so doch die menschlichen Verhaltensweisen

„Schwere Sorgen mache ich mir um Dich wegen der augenblicklich umlaufenden Gerüchte und weil Du so plötzlich von mir abgereist bist. Weder an Trank noch an Speise mag ich herangehen, sondern in beständiger Schlaflosigkeit bei Tag und Nacht habe ich überhaupt nur die eine Sorge: um Dein Wohlergehen. Nur die rührend sorgende Liebe meines Vaters gibt mir Auftrieb, und am Neujahrstag wäre ich, immer an Dein Wohl denkend, zu Bett gegangen, ohne etwas zu mir zu nehmen, wenn nicht mein Vater zu mir hereingekommen wäre und mich gezwungen hätte, etwas zu essen. Ich bitte Dich nun, behüte Dich selbst in rechter Sicherheit und nimm nicht allein ohne Schutz die Gefahr auf Dich, sondern – wie auch der hiesige Verwaltungschef seinen Verwaltungsbeamten die Last aufbürdet – so tue auch Du dasselbe...“