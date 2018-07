Inhalt Seite 1 — Aus Belgien: Flämischer Eintopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer durch die Straßen Brüssels schlendert, dem fällt irgendwann einmal auf, daß die Straßenschilder, die Plakate, alle öffentlichen Gebäude in zwei Sprachen beschriftet sind. Und sogleich erinnert man sich geflissentlich, daß in Belgien die Flamen – im Westen und im Norden – und die Wallonen – im Süden und im Osten – zu Hause sind. Zwei Völkerschaften also. Und, wenn sie schon zwei Sprachen sprechen, werden sie auch verschiedenen Gaumengelüsten frönen. Aber kleine Eifersüchteleien finden gerade hier ein Ende: Der französisch sprechende Belgier rühmt mit dem gleichen Eifer wie der Flame den herzhaften flämischen Eintopf, genannt

Waterzoi

Die Zutaten: 200 Gramm Sellerieknollen, fein geschnitten – 4 Pfund Fische (beispielsweise Karpfen, Aal, Hecht oder Schlei) – Petersilie, Thymian, Lorbeerblatt und zwei Blätter Salbei, alles mit einem Faden zusammengebunden – 100 Gramm Butter – Salz – Pfeffer – geriebene Semmel (für vier Personen).

Ein großer Topf wird gebuttert, der Boden mit den Selleriescheiben ausgelegt. Die Fische werden gesäubert, in gleichgroße Stücke geschnitten und daraufgelegt. Man streue nicht zu knapp Salz und Pfeffer darüber, gebe die Kräuter und so viel Wasser hinzu, daß der Fisch knapp bedeckt ist. Dann; wird die Butter, in kleine Stücke geschnitten, darübergestreut. Zugedeckt auf großer Flamme schnell kochen, bis der Fisch gar ist. Vor dem Anrichten nimmt man die Gewürzkräuter heraus und dickt die Brühe mit etwas geriebener Semmel

Waterzoi wird als Hauptgericht – mit dicken Butterbroten – serviert.

Wer an diesem Eintopfgericht keinen Geschmack finden sollte, kann es mit einem anderen, nicht weniger leckeren Gericht versuchen:

Chicorée im Schinkenhemd