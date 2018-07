Inhalt Seite 1 — Butter gegen Margarine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Memorandum, das die Margarine-Industrien der EWG-Länder kürzlich zu den Kommissionsvorschlägen für die Agrarpolitik im Gemeinsamen Markt vorgelegt haben, ist in landwirtschaftlichen Kreisen der Bundesrepublik hart angegriffen worden. So schreiben die „Deutsche Bauernzeitung“ und etwa gleichlautend der „Landvolk-Pressedienst“, die Margarine-Industrie lege es darauf an, daß die Milcherzeugung in der EWG gedrosselt werde und jede Förderung des Butterverbrauchs unterbleibe. Denn es heiße in dem Memorandum, die Produktion müsse sich dem Verbrauch anpassen, und nicht umgekehrt.

Supermarkt-Ordnung

Wer die Denkschrift der Margarine-Industrie zur Hand nimmt, wird darin zwar die entschiedene Abwehr mancher geplanter Maßnahmen finden, aber nichts, was als „milch- und butterfeindlich“ gedeutet werden konnte. Was die Kommission der EWG in ihren agrarpolitischen Vorschlägen über die „Ordnung“ des Milchmarktes sagt, bietet allerdings Angriffsflächen genug. Es sind denn auch von allen Seiten Bedenken gegen die „Supermarktordnung“ laut geworden, die nach deutschem und holländischem Muster für alle wesentlichen Agrarprodukte im EWG-Bereich geschaffen werden soll.

Nach den Vorschlägen, die übrigens auf der ganzen Linie im Widerspruch zu den Ergebnissen der EWG-Konferenz von Stresa stehen, soll es bei Subventionen für die Milcherzeugung bleiben, und das auch dann, wenn die Milchproduktion über die Absatzmöglichkeiten hinaus steigt. In diesem Fall sollen, ähnlich wie heute in der Bundesrepublik, von dem relativ hohen Preis für Trinkmilch 15 v. H. zugunsten der Butter- und Käseerzeugung „abgezweigt“ werden. Das ist praktisch eine Subventionierung des Butterpreises über den Preis für Trinkmilch, der bereits durch direkte staatliche Zuschüsse – Produktionsprämien, Verbilligungszuschüsse oder beides – gestützt ist.

Darin erblickt die Margarine-Industrie nicht zu Unrecht eine Benachteiligung der Verbraucher von Trinkmilch – und von Margarine. Sie erinnert daran, daß der Vertrag von Rom „jede Diskriminierung zwischen Erzeugern oder Verbrauchern“ als unzulässig bezeichnet. Besonderen Widerspruch findet seitens der Margarine-Industrie außerdem die Eventuallösung, wonach die Kommission erforderlichenfalls zur Stützung des Butterpreises auch Markteingriffe bei den anderen Speisefetten – in erster Linie wohl Margarine – vorsieht.

In welcher Richtung derartige Eingriffe sinnvollerweise erfolgen könnten, ist schwer einzusehen. Bisher gibt es in den einzelnen EWG-Ländern keine Kontingentierung der Margarineproduktion, und – mit Ausnahme von Italien – keine Sondersteuern auf Margarine. Es gibt lediglich Zölle auf Pflanzenöle, die in Zukunft für alle EWG-Länder einheitlich 10 v. H. des Wertes ausmachen und sich damit für die Bundesrepublik verdoppeln werden – dies aber bei gleichzeitiger Zollfreiheit für Lieferungen aus dem EWG-Raum und den assoziierten Gebieten.

Insgesamt beträgt der Verbrauch an Speisefetten in der EWG rund 4 Mill. t, wovon je 1 Mill. t auf Butter, Schlachtfette, originäre Pflanzenöle und -fette und auf Margarine entfällt. Es ist schwer zu prophezeien, wie sich die Entwicklung im Gemeinsamen Markt weiter vollziehen könnte. Nach den Erfahrungen in Westdeutschland wäre anzunehmen, daß bei zunehmendem Wohlstand der Butterverbrauch je Kopf der Bevölkerung sich Um 2 bis 3 v. H. jährlich steigert – er liegt jetzt bei über 7 kg –, während gleichzeitig der Verbrauch an Margarine, nach zunächst erheblicher Zunahme (von 9 kg 1950 auf 12,8 kg 1955), eher rückläufig ist. Nun werden sich allerdings die Verbrauchsgewohnheiten bei der in dieser Beziehung konservativen Bevölkerung Italiens nicht so leicht ändern; trotzdem darf man annehmen, daß auch dort – besonders nach dem Wegfall der italienischen Margarinesteuer – zunächst eher mehr Margarine und auch Butter als mehr Öl verbraucht wird. So könnten also beide Konkurrenten einen Vorteil von der wachsenden Massenkaufkraft haben, die man erhofft.