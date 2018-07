Antoni Golubiew, ein bekannter Publizist des heutigen Polens, schrieb in dem katholischen Wochenblatt Tygodnik Powszechny einen Leitartikel, in dem er die offizielle These vom deutschen „Drang nach Osten“ geschichtlich widerlegt.

In dem Artikel heißt es wörtlich: „Als Beispiel des deutschen Dranges nach Osten erwähnt man gern die Kreuzritter und ihr Reich, aus dem nach der Vereinigung mit Brandenburg dann die preußische Großmacht entstand... Gewiß handelte es sich um einen deutschen Orden, und in den durch ihn eroberten Gebieten wurden meist deutsche Kolonisten angesiedelt. Es ist klar, daß die Kreuzritter auf ihren Gebieten keine Polen duldeten, weil sie mit den (noch heidnischen) Polen in Kämpfe verwickelt waren. Dennoch gab es auch eine gewisse Zahl polnischer Ansiedler im Kreuzritterstaat. Vom deutschen Patriotismus aber war im Reich des deutschen Ordens keine Rede – die Mehrheit der Bevölkerung (einschließlich der Geistlichkeit) schätzte die Kreuzritter keineswegs besonders und trachtete danach, unter polnische Verwaltung zu kommen.“

Golubiew wird noch deutlicher: „Wenn man vom deutschen Ost-Drang spricht, meint man nicht nur die militärische Expansion, sondern auch die deutsche Kolonisation polnischer Gebiete in Friedenszeiten. Die deutsche Kolonisation veränderte zweifellos die bis dahin einheitliche Nationalitätenstruktur des Volkes, vor allem in den Städten. Polnische Könige und Fürsten, die Kirche und reiche Großgrundbesitzer holten gern deutsche Ansiedler ins Land, gaben ihnen Besitz, eine Selbstverwaltung und befreiten sie vorübergehend von Steuerzahlungen. Dies wirkte sich für die wirtschaftliche Entwicklung der polnischen Städte und Dörfer, namentlich in den durch die Tatarenüberfälle verwüsteten Gebieten, außerordentlich vorteilhaft aus... – Dieser ostwärts gerichtete Fluß von Kolonisten wurde nicht durch Expansion oder Drang verursacht – es war vielmehr eine Flucht aus dem eigenen Land, eine freiwillige Emigration, die Suche nach besseren Lebensbedingungen, die sie in Polen zu finden hofften.“

Unter dem polnischen König Kazimierz den Großen seien viele im Westen unterdrückte Juden nach Polen geflohen. Diese. Tatsache, so meint Golubiew, würde niemand als einen jüdischen Drang nach Osten bezeichnen. Ebenfalls könne niemand von einem polnischen Drang nach Amerika sprechen, als im 19. und 20. Jahrhundert, ausgelöst durch wirtschaftliche Not, die große Flucht über den Ozean begann.

Nachdem Polen das Christentum angenommen hatte, kamen auf Initiative polnischer Fürsten Geistliche aus mehreren westeuropäischen Länden nach Polen. Die meisten von ihnen waren wiederum Deutsche. Diese Bewegung als Drang nach Osten zu interpretieren, hieße den Universalismus des Mittelalters mißverstehen: „Die Anstellung von Ordensbrüdern in fremden Ländern entsprang der Idee der christlichen Einheit in der Welt und lag auch in diesem Falle ganz in polnischer Hand.“

Im Schlußabsatz heißt es: „Die Verschiebung des Deutschtums im 9. bis 13. Jahrhundert nach Osten ist eine historische Tatsache, die ich keineswegs zu bestreiten gedenke... Der Grund für diese Verschiebung ist zum großen Teil in den politischen Fehlern und der Schwäche des Slawentums zu suchen. Kann man aber einen grundsätzlichen politischen Fehler, wie ihn die imperialistische Nach-Bismarck- und noch mehr die Hitlerpolitik mit ihrer Ostkonzeption beging, und den schließlich daraus resultierenden Rückzug des Deutschtums nach dem Westen als slawischen Drang nach dem Westen‘ bezeichnen?“

Abschließend meint Antoni Golubiew, es gäbe keinerlei geschichtliche Hinderungsgründe, die einer Verständigung zwischen Deutschen und Polen im Wege stünden. Jan Kurzok