Von Wilhelm Seedorf und Valentin v. Massow

Wie man in Deutschland Landwirtschaft studiert“ erschien in den Nummern 10 und 11 der ZEIT. Dieser Aufsatz regte einen der kompetentesten deutschen (nicht nur in Deutschland bekannten) Gelehrten dazu an, uns den folgenden Beitrag ziTschreiben. Dr. Dr. h. c. Wilhelm Seedorf, geboren 1881 in Bostelwiebeck (Hannover), ist emeritierter Professor für landwirtschaftliche Betriebslehre in Göttingen und Autor des Buches „Die Organisationsformen der Landgutswirtschaft“.

Ich habe vor vierzig Jahren als Vertreter der landwirtschaftlichen Betriebslehre in Göttingen angefangen. Ich habe mich bemüht, die Landwirtschaftswissenschaften auszubauen und damit auch ihr Studium erheblich zu erweitern: das schon sehr umfangreiche Wissensgebiet also noch zu vergrößern. Diese Vergrößerung hatte zur Folge, daß auch die Verwendungsmöglichkeiten für Diplomlandwirte zunahmen.

Albrecht Thaer, der vor 150 Jahren unsere Landwirtschaftswissenschaften begründet hat, war Arzt (und Sohn eines Arztes), Naturwissenschaftler, der die Landwirtschaft als ein Gewerbe erklärte und seine Aufmerksamkeit nur den naturwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Vorgängen zuwandte. Er schaltete den Menschen von der Betrachtung aus, der in der älteren sogenannten Hausväterliteratur noch eine hervorragende Rolle gespielt hatte.

Für den landwirtschaftlichen Großbetrieb mag das angehen. Dagegen kann die Wissenschaft, untersucht sie den bäuerlichen Betrieb, unmöglich am Bauern selbst und seiner Familie vorbeigehen. So habe ich aus der alten Dreiteilung der Wissenschaft (in Acker- und Pflanzenbau-, Viehzuchtlehre und Betriebslehre) vor dreißig Jahren eine neue Dreiteilung vorgeschlagen, nämlich die Lehren: 1. vom Landmenschen, 2. von der landwirtschaftlichen Erzeugung und 3. vom landwirtschaftlichen Markt.

In der ersten Gruppe steht die Landvolkslehre (Agrarsoziologie) an der Spitze, für die ich (wie Amerikaner schon lange vorher) ordentliche Professuren und Institute an allen Hochschulen gefordert habe. Die Landvolkslehre ergibt insbesondere auch die Möglichkeit, Volkshochschullehrer unter spezifischen Gesichtspunkten auszubilden.

Das zweite Gebiet ist die Landarbeitslehre‚ für die seit vierzig Jahren ordentliche Professuren und Institute vergeblich verlangt wurden. In den Unterricht ist sie aber inzwischen wohl allgemein aufgenommen worden. Niemand kann bestreiten, daß die Arbeit heute die entscheidende Größe in der Landwirtschaft ist. Es fehlt außerordentlich an Schulung und Beratung über Arbeit im Zusammenhang mit der Maschinenverwendung.