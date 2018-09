Aus dem Dualismus der Blödte wird ein Pluralismus

Von Armin Mobiler

Paris, im März

Der Besuch Chruschtschows beim General hat der Angst vor einem Aus-der-Reihe-Tanzen eines von de Gaulle geführten Frankreich neuen Auftrieb gegeben. Sind diese Befürchtungen heute noch berechtigt?

Es hieße die großartige Starre de Gaulles untersetzen, wenn man annähme, daß dieser Mann sich wesentlich geändert hätte. Etwas anderes aber hat sich in den verflossenen zwei, drei Jahren von Grund auf geändert: die außenpolitische Konstellation, und de Gaulle besitzt bei aller Starrheit genügend taktische Geschmeidigkeit, um das sich gleichbleibende Ziel – die Größe Frankreichs – unter den veränderten Umständen eben auf andere Art und Weise anzuvisieren. Er ist unter den führenden Männern der westlichen Welt derjenige, der die neue Lage zuerst erkannt und zuerst formuliert hat. Dies gilt es anzuerkennen – auch wenn man mit den konkreten politischen Aktionen de Gaulles (oder ihrem Fehlen) nicht einverstanden sein mag.

Was ist das Wesentliche der neuen außenpolitischen Lage? Der Ost-West-Gegensatz ist keineswegs ausgeglichen, aber er ist nicht mehr das alles andere dominierende Moment. Er mag noch immer der heftigste unter allen vorhandenen Gegensätzen sein, aber er wird doch immer, mehr zu einem unter anderen.

Die Folgen dieser Relativierung des Ost-West-Gegensatzes wurden bei den chinesisch-indischen Grenzkonflikten des letzten Jahres sehr deutlich. Das seltsame Manövrieren Sowjetrußlands in dieser Affäre ließ erkennen, daß auch für Moskau Probleme immer wichtiger werden, die mit Kommunismus und Antikommunismus nichts mehr zu tun haben. An de Gaulles berühmter Prinzipienerklärung vom 16. September 1959 war viel wesentlicher als die (inzwischen längst verwässerte) Proklamation der „Autodetermination“ Algeriens jener vielzitierte Satz von den gelben Massen, die ihrer Ausbreitung über die sibirischen Flächen harren, was in Rußland die Erinnerung an den europäischen Ursprung wieder wachrufen müßte. Damit hatte ein verantwortlicher Staatsmann als Tatsache festgestellt, was bis dahin bloß die Theoretiker prophezeit hatten: daß die Welt aus dem Zustand des Blöcke-Dualismus in den eines Blöcke-Pluralismus übergeht.