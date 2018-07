Die Norddeutsche Kredit AG, Bremen, schlägt der HV am 6. April für das Geschäftsjahr 1959 (31. Dezember) eine auf 14 (1958: 12) v. H. erhöhte Dividende vor. Wie erfolgreich das abgelaufene Jahr für das Bremer Institut gewesen ist, ergibt sich daraus, daß die Umsätze um 20,9 v. H. und das Bilanzvolumen um 35 (17,7) Mill. DM, das sind 17,1 (9,5) v. H., auf 239 Mill. DM gestiegen sind. Nach Vornahme der Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rücklagen sind den sonstigen freien Rücklagen 1,5 (1,0) Mill. DM zugewiesen worden, wodurch sich die offenen Reserven jetzt auf 8,5 (7,0) Mill. DM bei einem unveränderten AK von 10,0 Mill. DM stellen. Der Reingewinn von 1,4 (1,2) Mill. DM ist auf den Dividendensatz zugeschnitten.

Die Oldenburgische Landesbank wird der voraussichtlich in der Woche nach Ostern stattfindenden Hauptversammlung nach Zuführung von 0,7 Mill. DM an die offenen Rücklagen für 1959 eine Dividende von 12 v. H. auf das Grundkapital von 6,6 Mill. DM vorschlagen. Die Bank beabsichtigt das Grundkapital um 3,4 auf 10 Mill. zu erhöhen. Die vom 1. Januar 1960 an dividendenberechtigten neuen Aktien sollen den bisherigen Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Übernahmekurs von 150 v. H. zum Bezüge angeboten werden. Der Spitzenbetrag von nom. 100 000 DM soll im Interesse der Bank verwendet werden:

Bei der Karstadt AG, Hamburg/Essen, wird es keine Zusatzaktien, dafür aber ein günstiges Bezugsrecht geben. Der HV wird vorgeschlagen, das Grundkapital um 60 auf 160 Mill. DM zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen zu pari ausgegeben werden. Für 1959 wird eine Dividende von 14 v. H. und ein Bonus von 2 v. H. vorgeschlagen. Die Inanspruchnahme des von der vorjährigen HV genehmigten Kapitals von 20 Mill. DM ist vorläufig nicht vorgesehen.