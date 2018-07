Höchst- und Niedrigstkurse von Société Générale?

In Ihrer Ausgabe vom 18. März 1960 (Nr. 12) bringen Sie von der Gräfin Dönhoff einen sehr interessanten Artikel über den Kongo. Im dritten Absatz ist aber nicht klar zu ersehen, ob sich die Bemerkung über die 20 v. H. Aktiva auf die Union Minière oder auf die Société Générale beziehen. Dankbar wäre ich Ihnen um Angabe des Höchst- und jetzigen Aktienkurses der Société Générale. Prof. Sch.-G., Aachen

Antwort: Die Bemerkung über die 20 v. H. Aktiva bezieht sich auf die Société Générale, die Anteilscheine ohne Nennwert herausgegeben hat. Ende 1957 befanden sich noch 1 231 000 Stück im Umlauf. An Dividende sind am 18. Juni 1959 176 alte Ffrs. (netto) fällig geworden. Der niedrigste Kurs in 1959/60 betrug 2300 alte Ffrs., der höchste 2760 Ffrs. Der Kurs am 31. Dezember 1959 stellte sich auf 2740 Ffrs. und lag am 22. März 1960 bei 27,65 NF. Nach den uns jetzt vorliegenden Informationen befinden sich nur noch wenige Anteilscheine im Umlauf.