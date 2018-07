Inhalt Seite 1 — Der Postbote Seite 2 Auf einer Seite lesen

m. s. Burgdorf/Hann.

In Ahrbeck, einem winzigen Dorf, nur änderthalbtausend Meter vom zuständigen Postamt der Kreisstadt Burgdorf entfernt, wohnt Herr S. Für ihn kam auf dem Postamt ein Telegramm an (sonnabends, gegen 20.15 Uhr war es). Der Postbeamte rief, da Herr S. kein Telephon hat, dessen Nachbarn an. Er möge doch Herrn S. an seinen Apparat holen – „zwecks Übermittlung eines Telegrammes“. Der Nachbar fragte, ob er denn nicht den Inhalt gleich erfahren und selber kundgeben dürfe, sofern es etwa laute „Ankomme dann und dann“ oder ähnlich. Nein, widersprach der Beamte, er müsse das Briefgeheimnis wahren.

Kopfschüttelnd machte sich der Nachbar auf den Weg. Treppe hinab, 150 Meter Weg zum anderen Haus, Treppe hinauf, anklopfen, warten auf Herrn S. Zurück bis ans Telephon. Etwa acht Minuten brauchte er. In acht Minuten hätte der Postmann Herrn S. selber auf dem Fahrrad erreicht...

„Sind Sie Herr S.?“, fragte der Mann von der Post durch den Draht.

„Ja, bin ich.“

„Sind Sie es persönlich?“

Der solchermaßen auf die Probe gestellte Bürger erwiderte wiederum, eben dieser zu sein. Es folgte der Telegrammtext: „Ankommen unmöglich“.