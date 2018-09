J. K., Paris, Ende März

Die Hausse der französischen Stahlpreise, über die seit Monaten zwischen den Hüttenwerken und der Regierung einerseits und mit der Hohen Behörde in Luxemburg andererseits diskutiert worden ist, wird am 1. April effektiv. Die durchschnittliche Preiserhöhung wurde auf Wunsch der Regierung auf 4,75 v. H. im Durchschnitt beschränkt. Die neuen Sätze tragen der von der Regierung beschlossenen Erhöhung der Hüttenkokspreise um 3 v. H. Rechnung. Die Stahlwerke hatten eine Preisheraufsetzung um mindestens 8 v. H. gefordert.

Die Beeinflussung der Stahlpreise durch die Regierung ist zwar vertragswidrig, wird aber von Luxemburg geduldet. Durch die jetzige Preishausse bleibt die Differenz zwischen französischen und deutschen sowie belgischen Stahlpreisen mit 10 bis 15 v. H., gegen bisher 15 bis 20 v. H., immer noch sehr erheblich. Ein solches Preisgefälle könnte, wenn sich die Konjunktur auf den Stahlmärkten wieder verändert – auf dem nordamerikanischen Markt sind neuerdings Ermüdungserscheinungen zu beobachten –, in einigen Monaten erneut zu deutschfranzösischen Diskussionen Anlaß geben. Die Hohe Behörde in Luxemburg kann sich nur an die Pariser Regierung wenden, die eine marktgerechtere Preisbildung bisher verhindert hat.

Die Hütten klagten besonders über völlig unzureichende Investitionsmöglichkeiten bei den bisherigen Preisen. Sie schätzen, daß ein Prozent Preiserhöhung ungefähr 70 bis 80 Mill. NF für Investitionen freimacht. Die Durchführung der Investitionsprogramme, die in den letzten beiden Jahren stagnierte, soll jetzt wieder beschleunigt werden. Die Produktionskapazität der Hüttenindustrie, die gegenwärtig etwa 16,5 Mill. t beträgt, soll in den nächsten Jahren auf rd. 20 Mill. t gebracht werden.