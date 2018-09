Inhalt Seite 1 — Fürstliche’ Kur in der Felsbadewanne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn der Reisende die Bahnstation Bullay-Bad Bertrich an der Mosel verläßt, um nach Bad Bertrich zu kommen, so wird er mit einem Autobus weiterbefördert. Es macht sich gleich zum Empfang ein Vorzug dieses Städtchens bemerkbar: Keine Eisenbahn durchzieht das kleine Tal an den Ausläufern der Eifel, in welches der hübsche Badeort eingebettet ist. Auch Industrie gibt es hier nicht. Der Uessbach, ein Wildwasser, begleitet den Reisenden die alte lindengesäumte Poststraße entlang. Man fährt auf dieser Straße an dem Schwanenweiher und dem Römerkessel vorbei in den langgestreckten Ort, durch den eigentlich nur diese Straße führt. An beiden Seiten Steigen die Berge an, mit den schönen dichten Wäldern, die ein gut Teil zu dem erholsamen Klima beitragen. Das sind der Kondelwald und die Eifelberge. Alle Hotels und Pensionen liegen bei der geringen Ausdehnung des Ortes nahe dem Kurviertel; mit wenigen Schritten also und mühelos sind das Kurmittelhaus und die Heilquellen zu erreichen. Vorsorglich sind Parkplätze für Autos außerhalb angelegt.

Bad Bertrich ist eine Gründung der Römer. Die römische Quellfassung, welche 1903 wiedergefunden wurde, zeigt die Römer auch hier als Meister des Brunnenbaues. Dokumente aus dem 14. Jahrhundert berichten von einem frommen Einsiedler, der mit den Quellen, Thermae ad Sanct Bertricum, Heilung spendete. Im Laufe der Zeit hat aber der Ort seine Bedeutung verloren.

Als Clemens Wenzeslaus, Fürstbischof von Trier, sich in dem lieblichen Tal an der dort noch immer fließenden Quelle später, im Jahre 1788, ein Schlößchen errichtete, kam Bertrichs zweite große Zeit. Das Schloß ist nun der Mittelpunkt des Bades geworden, und die Tradition wird immer noch von Clemens Wenzeslaus bestimmt.

In den letzten Jahren wurde das Schlößchen in stilgerechten Farben wieder hergerichtet, so daß die fast klassizistischen Konturen herauskommen. Der anschließende Kursaal, der 1954 neu gestaltet und vergrößert wurde, lehnt sich an diesen Stil an und begrenzt eine Seite des Kurgartens, der von dem Kurmittelhaus, dem Fürstenhof und Kurhotel abgeschlossen wird. So entsteht ein intimer Innenhof, der sich Alleegarten nennt. In ihm steht ein 300 Jahre alter Lebensbaum eine Besondere Zierde und wohlgepflegt.

Das Kurmittelhaus ist nun die wichtigste Einrichtung für den Gast, denn dort werden Bäder, Fangopackungen, Unterwasser- und Duschmassagen verabreicht. Die Bergquelle wird heute auch zur Trinkkur gebraucht. Dieses Heilwasser enthält besonders Glaubersalz, jenes sale mirabile (Wundersalz), welches von dem-deutschen Chemiker Johann Rudolf Glauber 1658 aus Kochsalz und Schwefelsäure zuerst künstlich gewonnen wurde. Deshalb auch nannte Alexander von Humboldt, der weitgereiste deutsche Gelehrte, Bad Bertrich das „milde deutsche Karlsbad“.

Die Bergquelle von Bad Bertrich wirkt auch gallenfördernd und ist darum so angenehm, weil sie als Therme 32,5 Grad Celsius hat. Sie ist ohne Geschmack, so daß bei der Trinkkur keine unangenehmen Empfindungen auftreten. Erstaunlich ist, daß dem Wasser die Kohlensäure fehlt, obwohl es aus vulkanischem Untergrund emporquillt.

In der Nähe der Quelle sind in einem kleinen Nebenraum, in Felsen eingelassen, zwei Badewannen aus Stein zu sehen, in denen die Fürstlichkeiten seinerzeit gebadet haben. Die Zuber kommen uns seltsam klein vor, wenn man nicht weiß, daß die Menschen damals von viel kleinerer Statur waren als heute.