G. Z., Frankfurt, Ende März

Ich bin Deutscher, wo kann ich mich zur Legion melden?“ Mit diesen Worten tritt ein Junge in das Wachlokal der französischen Armee am Straßburger Bahnhof. Es ist ein kleiner muffiger Raum. Hinter dem Schreibtisch sitzt ein Mann in Uniform. „Moment.“ Er wählt eine Nummer. Zehn Minuten später geht die Tür auf, und eh Soldat kommt herein.

Der Soldat. drückt dem jungen, die Hand. Dann nimmt er ihm den Paß ab. Vor dem Bahnhof wartet ein Lkw für den Abtransport in die Kaserne.

In der Aufnahme geht alles schnell. Visitieren, Taschen ausleeren, Personalien angeben. „Kosch, Adolf, 19 Jahre alt, Maschinenschlosser, wahrhaft Frankfurt/Main, Hardtwaldstraße 10.“

Koschs Freund aber, der 24jährige Fritz Hofmann in Frankfurt/Main, findet im Briefkasten einen Zettel: lieber Fritz, ich halte das mit meinem Vater nicht mehr aus. Bin zur Legion gegangen. Wenn ich zurückkomme, wird alles anders aussehen. Grüße meine Schwester und sage ihr alles. Adolf.“

Für Fritz Hofmann kommt das nicht überraschend. Er weiß, daß sein Freund Adolf mit seinem Vater „quer steht“ und leicht den Kopf verliert. Und er weiß auch, wie so etwas passiert. Vor sieben Jahren hat er selbst genauso reagiert. Da hatte er sich auch in den Zug gesetzt und war nach Straßburg gefahren. Von den fünf Jahren in der Legion spricht er heute nicht gern. Sie haben ihm gereicht. Aber in diesen fünf Jahren hat er eines gelernt: Die Situation kann noch so verfahren sein, es findet sich immer ein besserer Ausweg als die Legion Etrangère. Deshalb fährt er sofort zu den Eltern von Adolf Kosch.

„Ich hole Adolf zurück, und wenn ich bis nach Marseille fahren müßte“, verspricht Hofmann den Eltern. Adolf? Schwester Erika, 20 Jahre alt, soll mit nach Straßburg fahren, um das Unternehmen „abzusichern“. Denn Fritz Hofmann hat einen abenteuerlichen Plan: Er will sich in Strasburg als „Rückkehrer“ wieder zur Legion melden, um Freund Adolf aus der Kaserne herauszuholen. Der „Kandidat“ Kosch sitzt zu dieser Zeit in „Stube 114“ der Straßburger Legionskaserne und ist nahe daran, seine ersten Prügel zu beziehen. Zwanzig junge Burschen sind dort zusammen, die dem „Neuzugang Maß nehmen wollen“.