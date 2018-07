Alle zwei bis drei Jahre treten die deutschenWander- und Naturfreunde mit vornehmer Repräsentation ans Licht der Öffentlichkeit. „Deutsche Heimat“ heißt diese ihre Kundgebung. Nach dem Bonner Bundeshaus und der Frankfurter Paulskirche war nun kürzlich die Stuttgarter Liederhalle erfüllt vom hohen Lied der Heimatliebe, für das die Arbeitsgemeinschaft deutscher Heimat-, Wander- und Naturschutzbünde verantwortlich zeichnet. „Wir wollen wieder einmal unsere Ziele kundtun und uns gemeinsam zu Natur und Heimat und einem gesunden Lebensstil bekennen“, ist auf der Einladung zu lesen, der Bundes- und Länderminister gefolgt waren, um ihrerseits den zweitausend ohnehin schon mit dem Gedanken der Wanderlust vertrauten Zuhörern schöne, transparente Worte über die rechtverstandene Heimat- und Naturliebe mit auf den Weg zu geben.

Dem Ruf der Heimatfreunde war aber auch Theodor Heuss gefolgt, und darob jubilierte die Arbeitsgemeinschaft. Denn der Professor erklärte sich bereit, das Ehrenamt des Präsidenten der Gemeinschaft zu übernehmen, das fast zwei Jahre lang, seit dem Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten Karl Arnold, verwaist war. Daß man ihn für dieses Amt überhaupt ausersehen habe, rühre wohl auch daher, so tat er kund, „weil ich den Fehler beging, mit meinen Wanderungen durch Deutschland zu renommieren“. Als er vor sechs Jahren Festredner des Heimattages war, hatte er sich sozusagen unwiderruflich als künftiger Präsident der Wanderer prädestiniert. Damals sagte er: „In jungen Jahren habe ich ganz Südwestdeutschland und Mitteldeutschland, zum großen Teil auch die Voralpen, durchwandert; manchmal tagelang ganz allein, zeichnend, auch, da Kontrollen nicht da waren, singend, was man so singen nennt. Ich habe das angenehme Talent, nicht mit mir selber mich zu langweilen. Was war das Schönste? Daß man verweilen konnte, und daß man nicht dorthin, mußte, wo man hin muß, wenn ein Reiseunternehmen meint, man müsse dort gewesen sein, um dem mittelbürgerlichen Bildungsanspruch zu genügen.“

Das war Musik in den Ohren der Herren des Präsidiums, die in der Arbeitsgemeinschaft zwölf große deutsche Heimat-, Wander-, Gebirgs- und Naturschutzvereinigungen mit zusammen zwei Millionen Mitgliedern vertreten. Ihr Bemühen ist es, Naturparks und Oasen der Ruhe zu schaffen, Trachten, Volkslieder und Burgruinen zu erhalten, die Einführung des monatlichen Schul-Wandertages und eine stärkere Förderung des Jugendwanderns überhaupt durchzusetzen.

Im Grunde meinen es die Wanderexperten und Naturschützer nur gut mit ihren Mitmenschen, wenn sie sie vor Lärm bewahren wollen und die gelegentliche Fortbewegung per pedes anempfehlen. Vielleicht jedoch sollten sie ihre Thesen weniger mit Romantikerzutaten garnieren, als mit Werbeslogans an. den Mann zu bringen versuchen. So etwa, wie es unlängst bei einem Lehrgang für -praktische Medizin in Badgastein die Ärzte taten. Sie stellten überraschend einfach fest: „Der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg Ergo: Wer viel geht, dem geht es gut. g. k.