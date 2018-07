Die Zentralkassen der Volksbanken nehmen. im deutschen Bankenapparat eine Sonderstellung ein. Sie haben für den Liquiditätsausgleich der angeschlossenen Volksbanken zu sorgen, die sich wiederum fast ausschließlich im mittelständischen Geschäft betätigen. Es fehlt also die große Industriekundschaft und infolgedessen schlagen sich hier die konjunkturellen Bewegung gen auch anders, nieder als bei den üblichen Geschäftsbanken. Geht man nun davon aus, daß sich gerade in den mittelständischen Betrieben im vergangenen Jahr ein hoher Kreditbedarf ergab, weil sie bislang mit ihren Investitionen noch nicht voll zum Zuge gekommen waren, so wird verständlich, daß die Einlagen der Volksbanken (und damit auch der Zentralkassen) nur geringfügig oder gar nicht wachsen konnten. So findet man denn auch, in der Bilanz der Zentralkasse nordwestdeutscher Volksbanken eGmbH, Hannover–Hamburg, für 1959 erstmals seit 1948 die Einlagenposition in der Bilanz rückläufig. Sie verminderte sich um 4,9 v. H. auf 173 Mill. DM. Die der Zentralkasse angeschlossenen Volksbanken weisen insgesamt allerdings einen Einlagenzuwachs um 156 Mill. auf 971 Mill. DM aus; sie sind aber mit einer Zuwachsrate von 19 v. H. der Steigerung des Gesamtkreditvolumens von 25,6 v. H. auf 827 Mill. nicht gefolgt. Der Kreditbedarf ist also kräftiger gewachsen als die Einlagen; er konnte aus den reichlich vorhandenen liquiden Reserven gedeckt werden. Bei der Zentralkasse ist erstmals seit 1955 eine Ausweitung des kurzfristigen Kreditvolumens um 8 auf; 41 Mill. eingetreten. (Bilanzsumme 273,6, i. V. 270 Mill. DM.)

Trotz der regen Kreditnachfrage sind die Volksbanken durch die erhöhten Mindestreserven in ihrer Bewegungsfreiheit noch nicht empfindlich beschnitten, aber unangenehm sind die daraus resultierenden Rentabilitätsfolgen. Die scharfe Erhöhung der Mindestreserven wird deshalb als besonders hart empfunden, weil die Mindestreservesätze für Spareinlagen – und die Spareinlagen stellen immerhin etwa zwei Drittel des gesamten Einlagenbestandes der Volksbanken dar – je nach Höhe der reservepflichtigen Verbindlichkeiten der Geldinstitute und je nach dem Charakter des Bankplatzes auf 7 bis 8,4 v. H. angehoben worden sind, während der zulässige Höchstsatz 10 v. H. beträgt. Für Sichtverbindlichkeiten wurden die Mindestreservesätze hingegen auf 9,8 v. H. bis 18,2 v. H. erhöht bei einem zulässigen Höchstsatz von 30 v. H., für Termingeldeinlagen auf 8,4 bis 12,6 v. H. bei einem Höchstsatz von 20 v. H. Für beide Einlagearten stand also ein wesentlich größerer Spielraum zur Erhöhung der Mindestreservesätze zur Verfügung. Die Zentralkasse selbst wurde durch die Erhöhung der Mindestreserven weniger betroffen, da der wesentliche Teil ihrer Einlagen von Kreditinstituten stammt, also nicht mindestreservepflichtig sind. Außerdem liegen die Rentabilitätsprobleme bei der genossenschaftlich arbeitenden Zentralkasse nicht auf dem Kreditsektor. Die Zentralkasse hat sich nach ihren Satzungen zu bemühen, die ihr angeschlossenen Institute möglichst günstig mit Geldern zu versorgen. Dafür verzichten die Mitglieder auf hohe Dividenden. Die Ausschüttung macht auch in 1959 wieder 4 v. H. auf die 7,2 Mill. DM betragenden Geschäftsguthaben (ersetzen das Grundkapital) aus. Die Rücklagen wurden um 2 auf 11 Mill. erhöht.

Die Einnahmen der Zentralkasse fließen aus dem Zahlungs- und Einzugsverkehr (über die laufenden Gelder kann sie jeweils verfügen) und aus dem Wertpapiergeschäft, das insgesamt in 1959 weniger lohnend war als in 1958, obgleich das Wertpapiergeschäft dem Umfang nach gewachsen ist. Aber der Eigenhandel, der traditionsgemäß in Renten vollzogen wird, hat weniger

gebracht, eine Folge des im vergangenen Jahr recht problematischen Rentengeschäftes. In der Bilanz ist der Aktienbestand auf 1 DM abgeschrieben worden; seine tatsächliche Größe liegt unter 1 Mill. DM Kurswert. –dt