Irgendein Turm bietet immer Stoff zu Streitgesprächen in Berlin. War es noch vor Jahresfrist der Turm der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, dem die Bauverwaltung zu Leibe wollte, so erhitzt seit dem letzten Sommer das Schicksal des Funkturms am Reichskanzlerplatz die Gemüter der Berliner.