Die unter der Führung der Deutschen Bank an der Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH, Frankfurt/Main, beteiligten Banken und Bankiers treten mit einem für Deutschland neuen Sparsystem an die Öffentlichkeit. Es handelt sich um die regelmäßige monatliche Geldanlage, gekoppelt mit dem Erwerb von Investment-Zertifikaten. Natürlich sind auch jetzt schon Investment-Zertifikate im monatlichen Turnus von den Sparern erworben worden, ohne daß es dazu eines offiziellen Planes bedurfte. Aber doch gibt es hier einen grundlegenden Unterschied. Wer bislang monatlich ein oder zwei Investment-Zertifikate erwarb, hatte stets einen anderen Preis (Kursschwankungen!) dafür aufzubringen. Der neue Plan, in den USA schon seit langem erprobt, geht von einem festen monatlichen Sparbetrag aus, für den dann die darauf entfallenden Teile eines Investment-Zertifikats erworben werden. Auch das klingt nicht gerade sensationell, aber die Auswirkungen dieser Sparform sind es durchaus. Das möchte ich Ihnen heute deutlich machen.

Lassen Sie ‚uns zunächst die reine Technik ansehen. Der Sparer kauft monatlich für einen festen Betrag (25,– oder 50,– DM) Sparmarken, die in die Felder einer Sparkarte eingeklebt werden. Der eingezahlteBetrag wird in Teile eines INVESTA- bzw. INTERVEST-Anteils umgerechnet. Dieser Umrechnung wird der Ausgabepreis am zweiten Börsentag nach dem 25. eines jeden Monats zugrunde gelegt. Die Rechnung sieht dann am Jahresende so aus:

Am Ende des Sparjahres erhält der Sparer also vier volle Investment-Zertifikate ausgehändigt. Über die Spitze kann er dann frei entscheiden. Entweder sie wird ins neue Sparjahr übernommen, verkauft oder durch Zukauf auf einen vollen Anteil aufgestockt. Während der Dauer eines Sparvertrages anfallende Erträge aus Ausschüttungen auf INVESTA- oder INTERVEST-Anteile stehen dem Sparer anteilmäßig zu.

Nun noch einen Blick, auf die Tabelle. Sie sehen, meine verehrten Leser, daß Sie bei steigenden Preisen für das Investment-Papier immer weniger für Ihr erspartes Geld erhalten. Bei einem Preis von 200,– DM für das Zertifikat wird Ihnen nur ein Viertel Zertifikat gutgeschrieben, bei einem Preis von 100,– DM dagegen ein halbes. Die monatlich gleichbleibende Rate zwingt Sie in der Praxis, bei schwachen Börsenkursen also mehr Wertpapiere zu kaufen als in der Hausse. Und damit ist dann der alte Grundsatz in die Wirklichkeit umgesetzt: Man soll Aktien kaufen, wenn sie niedrig sind, und sich zurückhalten, wenn sie steigen. Ein Grundsatz allerdings, bei dem man, wenn man ihn für seine eigenen Dispositionen verwenden will, stets von neuem den „inneren Schweinehund“ überwinden muß. Denn Hand aufs Herz, meine verehrten Leser, bringen Sie den Mut zum Kaufen auf, wenn ringsherum die Kurse stürzen? Aber bei der neuen Sparform werden Sie – durch einen Trick, wenn Sie wollen – dazu gezwungen. Das ist auf lange Sicht gesehen für Sie zweifellos richtig, denn zieht man am Jahresende die Bilanz, dann kommt man auf einen Durchschnittsausgabepreis, der alle Kursschwankungen ausgeglichen hat. Für die Börse ist die Sparform ebenso vom Vorteil, denn die Fonds werden in die Lage versetzt, an schwachen Tagen für das einkommende Geld mehr aus dem Markt zu nehmen als in den Zeiten der Hausse. Also eine Marktstabilisierung.

Nun noch die Frage: Für wen ist der Abschluß solcher Sparverträge richtig? Ich sagte Ihnen schon eingangs, daß es sich um eine monatliche Geldanlage handelt. Wer also von seinem laufenden Einkommen 25,– DM (bzw. 50,– DM) – oder mehr – für sich oder seine Kinder abzweigen kann und will, findet die Möglichkeit, auch mit diesen kleinen Beträgen Wertpapiere zu erwerben. Die Sparform ist eine Parallele zum Versicherungssparen, ein langfristiges Sparen mit fester Prämie. Wenn sich eine ausreichende Beteiligung findet, soll der Sparplan der Banken auch mit einer Lebensversicherung verbunden werden, die im Falle vorzeitigen Ablebens des Sparers das Erreichen des Sparzieles durch Auszahlung einer entsprechenden Versicherungssumme sichergestellt.

Natürlich spielt auch in dieser Angelegenheit die Steuerfrage eine Rolle. Die Prämien beim Versicherungssparen sind abzugsfähig im Rahmen der Freigrenzen für Sonderausgaben. Das ist beim Sparplan nicht der Fall. Haben Sie während eines Kalenderjahres im Rahmen des Sparplans Zertifikate voll bezahlt, so können Sie aber innerhalb bestimmter Grenzen eine Prämie vom Staat in Höhe von 20 v. H. des hierfür aufgewandten Betrages beanspruchen. Man kann durchaus zweigleisig fahren. Wer genügend Geld hat, kann einmal via Versicherungsprämien die Sonderausgaben-Vergünstigungen in Anspruch nehmen, außerdem noch vom prämienbegünstigten Wertpapiersparen (über den Sparplan) Gebrauch machen. Daneben laufen unabhängig die Bausparprämien. Wer in der Lage ist, viel zu sparen, kann den Staat tüchtig schröpfen...

Ich hoffe, Ihnen die Grundzüge des neuen Sparplans deutlich gemacht zu haben. Sollten Sie dazu Fragen haben, dann stehen Ihnen die Banken, die diesen Plan unterstützen, mit Rat und Tat zur Verfügung. Selbstverständlich auch ich. Bis zum nächsten Mal! Ihr Securius