A. W. A. Berlin

Irgendein Turm bietet immer Stoff zu Streitgesprächen in Berlin. War es noch vor Jahresfrist der Turm der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, dem die Bauverwaltung zu Leibe wollte, so erhitzt seit dem letzten Sommer das Schicksal des Funkturms am Reichskanzlerplatz die Gemüter der Berliner.

Dem „Langen Lulatsch“ droht Konkurrenz: ein neuer Fernsehturm soll gebaut werden – ein 250 Meter hoher Turm, der vor allem für die Ausstrahlung des zweiten und vielleicht eines dritten Programms des Senders Freies Berlin errichtet werden soll, nicht zuletzt für die Fernseher in der Zone.

Der Turm (mit drehbarem Restaurant nach Stuttgarter Muster) werde eine Attraktion darstellen, erklärte der SFB-Intendant Geerdes. In „gläsernen“ Studios sollten die Besucher dort das Zustandekommen einer Fernsehsendung vom Drehbuch bis zur live-Sendung miterleben können. Aus den Einnahmen würden sich die Baukosten für Turm und Studios binnen weniger Jahre amortisieren. Schon der alte Funkturm bringt an Besichtigungsgeldern jährlich 150 000 Mark ein.

Das Bezirksamt Charlottenburg wandte sich freilich gegen die Pläne des SFB; der fast doppelt so hohe Betonturm, so hieß es, würde den alten Stahlturm „erdrücken“. Entscheidend aber wardas Veto der alliierten Flugsicherheitsbehörde. Der vorgeschlagene Standort lag nämlich in einer Einflugschneise der Luftkorridore.

Damit war klar gesagt, wo der Turm nicht gebaut, nicht aber, wo er nun errichtet werden dürfe. Und so hob ein allgemeines Spiel von Vorschlägen und Gegenvorschlägen an: Das Rupenhorn am Scholzplatz (nur wenige Kilometer vom Funkhaus entfernt) wurde genannt, die Haveldüne (Berlins höchste Erhebung) und der Tiergarten.

Diese Streitfrage lösten jetzt die drei westalliierten Kommandanten. Sie teilten dem Senat mit, daß die Flugsicherheitsbehörde ein etwa 15 Quadratkilometer großes Gelände hinter dem Olympiastadion an der Waldbühne – genau zwischen den Einflugschneisen der Berliner Luftkorridore – für den Bau eines Fernsehturms von 230 Meter Maximalhöhe (einschließlich Antenne) freigegeben habe. Wer nun freilich den Funkturm bauen wird, wer ihn finanzieren und nutzen soll – das ist bis zum heutigen Tag immer noch ungeklärt.

Im Ostsektor wird unterdessen von einem 300 Meter hohen Fernsehturm gesprochen. Nach dem Aufbauplan des Magistrats soll er im Bereich der Friedrichstadt errichtet werden, unweit der Sektorengrenze.