Mit dem Oberlandesgerichtstermin der vergangenen Woche ist der Rechtsstreit Krages gegen Flick/Feldmühle in die zweite Runde gegangen. Nach einer mehr als fünfstündigen Verhandlungsdauer soll jetzt der 6. Zivilsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts als letzte Instanz darüber entscheiden, ob die von dem Bremer Holzkaufmann und Aktionär Hermann D. Krages vor dem Landgericht erwirkte einstweilige Verfügung, die es der Feldmühle untersagt, den Umwandlungsbeschluß der Hauptversammlung beim Handelsregister anzumelden und eintragen zu lassen, bestehen bleibt oder aufgehoben wird. Der Beschluß soll am 14. April – zunächst weil die Zeit drängt noch ohne Begründung – verkündet werden. Für den Fall, daß das OLG die einstweilige Verfügung aufhebt, wäre darin das Hindernis für die Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses noch rechtzeitig aus dem Wege geräumt. Wie erinnerlich, muß die Feldmühle-Verwaltung bis zum 30. 4. die von der HV am 22. Dezember beschlossene Umwandlung auf die Flick’sche AG für Papier- und Zellstoffinteressen angemeldet haben, um die steuerlichen Vorteile noch mitnehmen zu können.

Das juristische Für und Wider hat in diesem einstweiligen Verfügungsverfahren bereits beachtlichen Umfang angenommen. Die Prozeßvertretung der Feldmühle fordert – der letzte Schriftsatz für die Berufungsverhandlung umfaßt allein 74 Seiten – die Aufhebung der Landgerichtsentscheidung. Nach den Argumenten der Feldmühle stehen die Nachteile, die das Unternehmen durch die Barriere der einstweiligen Verfügung erleiden würde, in keinem Verhältnis zu dem möglichen Schaden, der beim Antragsteller entstehen könnte. Außerdem wurde, wie schon in der ersten Instanz, darauf verwiesen, daß der Aktionär Krages durch die Anmeldung der Umwandlung, die der Feldmühle die steuerlichen Vorteile immerhin sichert, seine Aktionärsrechte nicht einbüßen würde.

Für den Fall, daß die Berufung, also der Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung, beim Oberlandesgericht nicht zum Zuge kommt, sind seitens der Feldmühle-Prozeßvertretung drei Hilfsanträge gestellt worden. Danach soll die einstweilige Verfügung 1. gegen Sicherheitsleistung der Feldmühle aufgehoben, 2. nur auf die Eintragung und nicht auf die Anmeldung erstreckt werden, und 3. soll das Gericht von Krages eine Sicherheitsleistung verlangen. Für die Höhe dieser Summe wurde auf den von der Krages-Vertretung vor dem Landgericht mit 60 Mill. DM bezifferten möglichen Steuerschaden der Feldmühle verwiesen.

Alle Anträge der Feldmühle-Vertretung sind in der mündlichen Verhandlung vor dem OLG von der Krages-Partei zurückgewiesen worden. Die unternehmerische Konzeption, die seitens des aufnehmenden Großaktionärs als Begründung für die Umwandlung angeführt worden war, wurde energisch bestritten – mit dem Argument „bewußte Verfolgung gesellschaftsfremder Interessen“. Der Krages-Antrag lautete auf volle Aufrechterhaltung der einstweiligen Verfügung, die für ihn besonders wichtig ist, da die im Mai vor dem Düsseldorfer Landgericht anstehendes, Klage sich auf die gleichen Argumente stützt, außerdem auch ein nicht zu unterschätzendes Faustpfand für etwaige Vergleichsverhandlungen darstellen könnte, obwohl die Sterne für einen außergerichtlichen Vergleich offenbar zur Zeit nicht mehr so günstig stehen, wie sie wohl schon gestanden haben. Der Abfindungskurs von 770 v. H. für die ausscheidenden Feldmühle-Aktionäre spielte in der Gerichtsverhandlung wieder eine Rolle, aber die merkwürdige Diskrepanz zwischen Abfindungs- und Tageskurs, der inzwischen auf 1100 DM geklettert ist, blieb ungeklärt. Aus dem Hause Flick wird indessen erklärt, daß seit der Hauptversammlung der Feldmühle keine einzige Feldmühle-Aktie an der Börse gekauft worden sei. Aber irgendeinen Interessenten muß es ja wohl geben; logischerweise müßte er unter den 4,1 v. H. des Feldmühle-Kapitals zu suchen sein, die in der HV im vergangenen Dezember gegen die Umwandlung gestimmt haben. Laut Präsenzliste wurde der Aktionär Krages in jener HV, soweit sichtbar, mit 9000 DM vertreten; gleichzeitig hatte allerdings auch sein außergerichtlicher Vertreter 200 000 DM Fremdbesitz angemeldet. Nach einer eidesstattlichen Erklärung, die Krages jetzt dem Gericht vorgelegt hat, verfügt er heute über „mehr als 1 v. H. des Feldmühle-Kapitals“, das wären also mehr als 420 000 DM. Ingrid Neumann