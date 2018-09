Die Rubel-Offensive am praktischen Beispiel – Erfahrungen mit der Ostblock-Hilfe

Von Karl L. Herczeg

Die Erhöhung der sowjetischen Auslandshilfe um 50 v. H., die Chruschtschow für 1960 angekündigt hat, läßt eine Neuorganisation der westlichen Hilfe dringender denn je erscheinen. Für dieses Programm ist eine Analyse der bisherigen „Rubel-Offensive“ des Ostblocks von größter Bedeutung. Vor 1955 gewährte die Sowjetunion außerhalb des Ostblocks nur in seltenen Ausnahmefällen Kredite. Erst 1955, als Chruschtschow das Stalinsche Mißtrauen gegenüber Auslandsreisen fallenließ und sich als gelehriger Schüler von Public-Relations-Rezepten erwies, kam es zu einer radikalen Umkehr. Nachdem der kommunistische Vorstoß in die Industrieländer durch die Stagnation der französischen und italienischen Parteifilialen endgültig gescheitert war, galt es, die Chance in den Entwicklungsländern zu ergreifen. Bis Ende 1958 erhielten 20 Länder insgesamt 2,5 Mrd. Dollar (davon 100 Mill. Dollar von seiten Rotchinas als Geschenke und Kredite im Rahmen der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe des Ostblocks). Im Jahre 1959 waren es 911 Mill. Dollar. Vergleichsweise sei erwähnt, daß die erwähnten 20 Länder 1955–58 4,4 Mrd. Dollar von der US-Auslandshilfe bezogen während die gesamte Auslandshilfe der USA an alle Länder (einschließlich Verteidigungshilfe) eine Jahresrate von ungefähr 4 Mrd. Dollar erreicht.

Konzentration auf Brennpunkte

Die bisherigen Erfahrungen mit der Wirtschaftsoffensive des Ostblocks lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Im Gegensatz zu den USA, welche die Hauptlast der westlichen Auslandshilfe tragen und nahezu jedem nicht-kommunistischen Land Unterstützung geboten haben, konzentrierte sich Moskau auf politisch-strategische Brennpunkte: Jugoslawien, Ägypten und Syrien (inzwischen VAR), Indien, Afghanistan, Indonesien, Burma, Irak, Argentinien, Äthiopien, Guinea, Ceylon, Kambodscha, Jemen und neuerdings Kuba sind die Hauptempfänger. Dabei ist es aber Moskau in keinem Fall gelungen, einen Regime-Wechsel herbeizuführen, auch wenn es manchmal für den Westen recht kritisch aussah (und noch aussieht, wie z.B. im Irak oder in Kuba).

Das Tauziehen in der Vereinigten Arabischen Republik stellt ein besonders gutes Beispiel dar für die Fallgruben der Sowjethilfe. Die umfangreichen Lieferungen des Ostens haben Nasser nicht daran gehindert, die KP scharf zu bekämpfen und vor allem die gefährdete syrische Bastion wieder zu konsolidieren. Der syrische KP-Häuptling Khaled Bakdash führt inzwischen aus. Sofia (mit Moskaus Zustimmung) eine heftige Radio-Kampagne gegen Kairo und hat den Versuch unternommen, die arabischen Studenten an den Ostblock-Universitäten ideologisch zu beeinflussen, was wiederum Nasser zur Streichung der weiteren Stipendien für diese Länder bewog. Während Moskau den Ausbau der zweiten Assuan-Stufe sowie zahlreiche Industrieprojekte finanziert und nahezu täglich neue Experten aus dem Ostblock ins Land strömen, haben ägyptische und syrische KP-Agenten im westägyptischen Wüstenlager Gelegenheit, über die Kapriolen der Auslandshilfe Nachzudenken. Inzwischen bemüht sich Moskau, den Westen weiterhin zu überbieten, um nicht alles zu verlieren, was bisher an diesem Brennpunkt der Weltpolitik investiert wurde. Was sich hier abspielt, kann sich schon morgen mit der indonesischen KP oder in einem andern Land wiederholen. Übrigens erhielt auch Jugoslawien 1954–56 eine halbe Milliarde Dollar von der Sowjetunion, ohne daß es Moskau gelungen wäre, den ideologischen Bruch zu kitten.