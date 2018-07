Der vom Deutschen Weinbauverband an alle Fraktionen des Bundestages versandte Gesetzentwurf „zur Überleitung des deutschen Weinbaues in die EWG“ trägt seinen Namen nach dem pseudo-etymologischen Grundsatz „lucus a non lucendo“; das heißt, er sollte eher: „Gesetz zum Schutz des Deutschen Weinbaues vor den Auswirkungen jeglichen in- und ausländischen Wettbewerbs“ überschrieben werden.

Da liest man von strikter Anbaukontrolle, die, unbekümmert um die Grundrechte freier Berufswahl und gewerblicher Niederlassungsfreiheit und in souveräner Mißachtung der hierzu ergangenen höchstrichterlichen Entscheidungen, auf die Spitze getrieben werden soll: neue Weinkulturen bedürfen „der Genehmigung der zuständigen Verwaltungsbehörden“, die auch die Rebsorten vorschreiben und „nicht genehmigte Anlagen durch Verwaltungszwang entfernen“ können.

Alle Weinbau-, Weinhandels- und weinverarbeitenden Betriebe sollen nach den Vorstellungen der Weinbau-Verbandsjuristen an bestimmten Stichtagen ihre Bestände an Maische, Most und Wein bei den zuständigen Stellen melden. Der Bundesernährungsminister „stellt daraufhin fest, welche Mengen dem Inlandsverbrauch zur Verfügung stehen und wieviel ausländischer Wein eingeführt werden kann ...“ Das heißt mit anderen Worten: der Bundesernährungsminister stellt fest, wieviel Wein die Bundesdeutschen pro Jahr konsumieren dürfen.

Der Bundesernährungsminister soll nach dem Gesetzentwurf auch die Mindestpreise der marktfähigen Weine festsetzen. Bei Unterschreitung dieser Preise soll „der Weinimport eingeschränkt oder gestoppt werden“, außer für „zwischenstaatlich festgelegte Abnahmemengen“, für Dessert- und Weinbrand-Ausgangsprodukte und Essig-Grundweine. Mit dem feinen Beaujolais für zwei Mark fünfzig ist es dann künftig Essig ...

Die Herren vom Weinbauverband haben fürwahr in ihrem Entwurf nichts vergessen, was zum Schutz ihrer Kreszenzen vor unliebsamer Konkurrenz getan werden könnte. Wie sollten sie auch etwas davon vergessen, es liegen doch genügend fürstliche und bischöfliche Verordnungen dieser Art in den Archiven und Museen! Allerdings gab es vom Mittelalter bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein auch noch viele „geschärfte Ordnungen“ über die von den privilegierten Weingutsbesitzern einzuhaltende Qualität. Davon scheint der Deutsche Weinbauverband doch einiges vergessen zu haben.

So galt noch vor hundert Jahren in den meisten deutschen Weinbaugebieten das Vermischen des Weinmostes mit Zuckerwasser schlicht als „Panschen“, während es inzwischen durch das deutsche Weingesetz als sogenannte „Naßverbesserung“ bis zu einem Verhältnis eins zu drei unter bestimmten Voraussetzungen sanktioniert wurde. In allen übrigen EWG-Ländern gilt die Naßverbesserung weiterhin als „Panschen“; aber die Tatsache bei der „Überleitung des deutschen Weinbaues in die EWG“ irgendwie zu berücksichtigen, scheint unter der Würde der Liebfraumilch- und Schwarze-Katz-Erzeuger zu sein. Trotz der reichlichen 1958er und der sowohl reichen als auch qualitativ hervorragenden 1959er Ernte kennt nach Meinung des Präsidenten Matuschka-Greiffenklau die Schutzbedürftigkeit des deutschen Rebensaftes keine Grenzen. Er erwartet daher vom Bundesparlament, daß die Grenzen am Oberrhein und an der Obermosel für welsche Weine möglichst undurchlässig gemacht werden. Da kann man nur sagen: Prosit, Zollmäuerchen! Heinrich David