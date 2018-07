Seiner ersten versöhnlichen Geste – der Erlaubnis, den verstorbenen Kardinal Stepinac in der Kathedrale von Zagreb beizusetzen – hat Marschall Tito eine zweite folgen lassen: Er hat vier eingekerkerte Sozialisten aus dem Gefängnis entlassen. Die Festsetzung der vier Altsozialisten Pawlovic, Krekic, Stranjakovic und Zujovic war Tito von den westeuropäischen Sozialdemokraten sehr verübelt worden. Kommt es jetzt zu einer Wiederannäherung? Titos in Ungnade gefallener Biograph Dedijer lehrt seit kurzem an der englischen Universität Manchester. Milowan Djilas indes, der Verfasser des Werkes „Die Neue Klasse“, sitzt immer noch in Haft. DZ