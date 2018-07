Angesichts der astronomischen Höhe der Staatseinnahmen und der phantastischen Verschwendung beginnt der erbitterte Steuerzahler, die Steuer als Diebstahl zu betrachten. Und hier kann er sich leicht ins Unrecht setzen, denn Besteuerung an sich ist für die Zivilisation lebenswichtig, öffentliche Ausgaben sind für eine Reihe notwendiger und sogar edler Zwecke zu rechtfertigen. Es kann nicht ernsthaft bestritten werden, daß der Staatsbürger zur gemeinsamen Verteidigung, zur Würde des Landes, zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, zur Verhütung von Krankheiten und zum Bildungswesen beizutragen hat. Er hat eine Pflicht gegen den Staat ebenso wie gegen seine Vorfahren und Nachkommen. Unter seinem Schutz ist er aufgewachsen, Gehorsam gegen seine Gesetze wurde ihm beigebracht, Vertrauen zu seiner Rechtsprechung ihm eingeimpft, und ein Abglanz des nationalen Ansehens fiel auch auf ihn. Nur der Staatenlose weiß, was es bedeutet, keine vaterländische Geschichte, keinen Nationalstolz und keine Landesfahne zu haben. Für die staatsbürgerlichen Rechte muß der Mensch zahlen. Ein Staat ohne Einkünfte ist ohne Macht; er fordert wenig und hat dafür auch wenig zu geben.

Die richtige Höhe der Einkünfte und die gerechte Bemessung der Steuer sind vor allem Fragen der Proportion. Zwischen dem Punkt, wo der Bürger nichts gibt, und dem Punkt, wo der Staat alles nimmt, liegt irgendwo die goldene Mitte. Aber da die Tendenz immer nur in die eine Richtung geht, muß sich das Problem auf den Punkt kozentrieren, wo wir einem weiteren Steueranstieg Halt gebieten müssen. Wenn sich dieses Problem einigermaßen dauerhaft lösen ließe, wäre unsere Zivilisation weniger bedroht.

Die Gefahrenzeichen erscheinen in einer bestimmten Reihenfolge: Zuerst wird deutlich, daß der Staat zuviel Begabungen und Arbeitskräfte für sich in Anspruch nimmt; dadurch läßt die Einzelinitiative nach, und der Geist der Trägheit tritt an ihre Stelle. Zweitens wird das Gefühl für Eigentum schwächer, und an seine Stelle tritt der Neid. Drittens gibt es weniger Freiheit, und der Geist der Abhängigkeit tritt an ihre Stelle. Viertens nimmt der Sinn für Zielsetzung ab, und an seine Stelle tritt der Geist der Rebellion. Schließlich erlahmt das künstlerische Streben, und der Geist der Hysterie nimmt seine Stelle ein. Alles das untergräbt das individuelle Verantwortungsgefühl und damit die Individualität selbst. Bei der Zerreibung des Individuums zum Nichts wirkt am stärksten die Steuerwalze. Unter ihrem Druck verschmilzt der einzelne mit der Masse.

Früher hatte der vielversprechende junge Mann nach Beendigung seines Studiums die Wahl zwischen Staatsdienst und Privatwirtschaft. Die Beamtenlaufbahn bot ihm Sicherheit und öffentliche Anerkennung, langsame Beförderung und mäßige Besoldung. Industrie und Handel verhießen ihm höheren, aber weniger sicheren Lohn, rascheren Aufstieg, aber schwankendere Position. Und diesen Gegensatz stellen sich ältere oder schlecht unterrichtete Leute noch immer vor.

Das Bild ist aber völlig falsch, was die wenigsten einsehen. In Wirklichkeit bietet der Staatsdienst heute zu seinen ursprünglichen Vorteilen die Verlockungen schneller Beförderung und großzügiger Besoldung. Ohne darauf einzugehen, was das alles den Steuerzahler kostet, wollen wir hier nur feststellen, daß das Einkommen in der freien Wirtschaft unsicher und obendrein geringer ist. Direktorenposten werden langsamer ergattert, leichter verloren und weniger großzügig bezahlt. Heute, da die Vorzüge der Beamtenlaufbahn sichtbar werden, müssen die fähigsten jungen Leute trachten, ihr Glück nicht mehr in der City, sondern im Regierungsviertel zu suchen – und danach trachten sie auch.

Dieses Bestreben hat Vorteile und Nachteile. Angesichts der großen Verantwortung, die den leitenden Beamten übertragen wurde, ist es nicht unwillkommen, wenn die Auswahl dieser Beamten aus den Reihen, der Fähigsten gewährleistet wird. Im allgemeinen kann man von den Leistungen des Staatsdienstes bestenfalls sagen, daß er bei der Suche nach neuen Talenten mehr Erfolg hat als bei der Entfaltung der vorhandenen Talente. Führerbegabung wird durch die öffentliche Verwaltung weder geschaffen noch ausgemerzt. Die besten Männer werden zwar befördert, aber die unbrauchbaren behalten.

Bei der Kriegsmarine, bei der Luftwaffe oder in der Wirtschaft findet eine natürliche Auslese statt. Das Patrouillenboot auf der Sandbank, der zerschellte Düsenbomber am Berghang, die Firma in Konkurs, sie alle bedeuten unterbrochene oder gescheiterte Karrieren. In der Verwaltung bestehen keine Gefahren dieser Art, kein System, in dem der Mann nur sich beweisen oder untergehen kann.