Obgleich die Realkreditinstitute in bezug auf den Neuabsatz von Pfandbriefen und Kommunal-Obligationen ein Rekordjahr hinter sich haben, hauptsächlich auf Grund des 1. Halbjahresergebnisses, war das Jahr 1959 alles andere als frei von Sorgen. Mit Verschlechterung des Kapitalmarkt-Klimas in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres setzte im Hypothekengeschäft ein harter Wettbewerb ein, ausgehend von den Ausleihungen der Sparkassen und Versicherungsgesellschaften, die bessere Auszahlungskurse bieten konnten als die Hypothekenbanken. Die Deutsche Hypothekenbank AG, Berlin-Hannover, weist aber in ihrem Geschäftsbericht für 1959 daraufhin, daß sie insbesondere bei großen Abschlüssen die längere, im Zinssatz unveränderte Laufzeit der von ihr gewährten Hypothekendarlehen für sich ausnutzen konnte.

Die Nachfrage nach erststelligen Hypotheken für frei finanzierte Wohnungsbauprojekte ließ nach. Die hier kalkulierten Mieten veranlaßten die Bank, aus Risikogründen eine Selbstbeschränkung eintreten zu lassen. Soweit in den Wohnungsbauprojekten Ladentrakte mit vorgesehen waren, wurde die Finanzierung durchgeführt. Dagegen hielt man sich bei der Beleihung ausgesprochen gewerblicher Betriebe zurück. Die Finanzierung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus stand im Vordergrund. Dabei trat eine gewisse Umschichtung in Richtung auf Kommunal-Obligationen ein.

Die Placierung der Neuemissionen ist in erster Linie über die Geschäftsbanken erfolgt. Die Rückflüsse haben sich in engen Grenzen gehalten; sie finden ihren Niederschlag in der Zunahme der Eigenbestände um 2,5 Mill. DM. Das beweist, wie wichtig eine sorgfältige Placierung ist. Sie macht sich in Krisenzeiten des Kapitalmarktes bezahlt.

Der Umlauf von Schuldverschreibungen hat bei der Bank im Geschäftsjahr 1959 um 141 (96) Mill. DM auf 559 (408) Mill. DM zugenommen. Die langfristigen Ausleihungen sind um 140 Mill. auf rd. 538 Mill. DM gestiegen. Die Verwaltung schlägt für 1959 eine abermals um 2 auf 14 v. H. erhöhte Dividende vor. Von dem 14 Mill. DM betragenden Grundkapital sind die 2,8 Mill. DM jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung 1959 erst ab 1. April gewinnberechtigt. Ue.