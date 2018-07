FÜR Säufer (oder, wie sie selber sich zu beschreiben vorzögen: Leute, die unter den Wirkungen alkoholischer Getränke die freundlich anregenden an erste Stelle setzen möchten)

André Simon: „Das Büchlein von den geistigen Getränken“; F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, Berlin; 348 S. mit 100 Abb., 14,80 DM.

ES ENTHÄLT, lexikographisch nach Stichworten geordnet, alles, was es über Wein und die Orte, wo er wächst, Bier und die Art, wie es gebraut wird, Spirituosen und ihre unendlich mannigfaltigen Kombinationsmöglichkeiten (Cocktails, Fizzes, Cobblers usw.) zu wissen gibt.

ES GEFÄLLT aus vornehmlich drei Gründen: Es sieht reizend und sehr geschmackvoll aus, von innen wie von außen (wodurch es als Geschenkbändchen – nicht für Abstinenzler, bitte! – besonders geeignet wird); der Verfasser, ein Franzose, der in England lebt, darf als Meister-Gourmet unter den Lebenden gelten; die deutsche Bearbeitung durch Hermann Graser und Fritz. Schmitt-Carl ist sehr viel besser, als wir es bei so schwierigen Texten – reich an Fachausdrücken und an Perspektivenverschiebungen – gewöhnt sind.

Zwei kleine Einwände:-Das Stichwort „geistige Getränke“ fehlt – sonst hätte man wohl gemerkt, daß der Titel nicht stimmt; unter den Cobblers vermißt der durstige Barbesucher so vorzügliche Frucht-Misch-Getränke wie „Prince of Wales“ und „die Pimmse“, Nummer 1 bis 4. Dennoch: ein treffliches Jubiläums-Büchlein (am 1. April feiert man bei Herbig 25jährige Selbständigkeit als Verleger). – a.f.