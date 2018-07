Die beiden in Verwaltungsgemeinschaft verbundenen Schwesterinstitute Bremer Landesbank und Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen haben im letzten Jahr ihr Bilanzvolumen auf 2,24 gegenüber 1,87 Mrd. DM per Ultimo 1958 ausweiten können. Hierin findet die zunehmende Wirtschaftskraft des Geschäftsgebietes beider Institute ihren Niederschlag. Den Hauptanteil an der Bilanzsteigerung hatte das langfristige Geschäft der Staatlichen Kreditanstalt mit einer Steigerung von 1261,0 Mill. DM auf 1499,8 Mill. DM. Die langfristigen Ausleihungen wurden im Berichtsjahr im verstärkten Umfang durch Emission von Schuldverschreibungen finanziert, während die Verpflichtungen aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen geringfügig zurückgingen. Zur Steigerung der Bilanzsumme der Bremer Landesbank von 616,4 auf 740,8 Mill. DM wird vom Vorstand mitgeteilt, daß diese nicht in voller Höhe von Dauer sein dürfte. Wie es hierzu heißt, ist die Zunahme stichtagsbedingt auf einzelne zufällige Großeinlagen zurückzuführen, die inzwischen bereits ohne bestimmenden Einfluß auf die Liquidität wieder abgeflossen sind. Das Geschäftsvolumen der beiden Bremer Schwesterbanken machte übrigens eine Anpassung der Kapitalverhältnisse notwendig. Durch die Verstärkung der Rücklagen sind die ausgewiesenen haftenden Eigenmittel beider Institute auf je 25 Mill. DM gebracht worden. Bisher betrugen sie bei der Bremer Landesbank 20,5 und bei der Staatlichen Kreditanstalt 22 Mill. DM.

Im einzelnen heißt es zur Geschäftsentwicklung, daß die Erhöhung der Ausleihungen insbesondere dem Wohnungsbau zugute gekommen ist (97,19 Mill. DM). Wie hier bei der Staatlichen Kreditanstalt, dürfte auch bei der Bremer Landesbank die Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben einen größeren Anteil an der Erhöhung der Bilanzsumme haben. Die Staatliche Kreditanstalt hat neben den erwähnten Mitteln für den Wohnungsbau für die Landwirtschaft und Landeskultur 35,51, für die gewerbliche Wirtschaft einschließlich öffentlicher Versorgungsbetriebe 39,62, für die Gemeinden und Gemeindeverbände 7,65 und für den Schiffbau 111,60 Mill. DM zur Verfügung gestellt. Bei der als Abteilung der Staatlichen Kreditanstalt geführten Bausparkasse haben sich die Vertragssummen von 228 auf 276 Mill. DM erhöht.

Das Stammkapital beider Institute wird auch diesmal mit 5 v. H. verzinst. Sml.