Der Tod des Komponisten Joseph Haas fordert zu einem Nekrolog über den „persönlichen Fall“ hinaus auf. Gewiß ist der Verlust eines hochbedeutenden Meisters zu beklagen, eines Könners von inzwischen selten gewordenen Graden. Und gewiß scheidet mit seinem Heimgang eine Persönlichkeit speziell aus dem Musikleben Münchens, die jahrzehntelang aus ihm nicht wegzudenken war, am Ende nahezu ein „musikalisches Wahrzeichen“ der bayerischen Landeshauptstadt. Gewiß auch ist nun die Musikwelt überhaupt um eine hervorragende Erscheinung ärmer geworden, gehört ein Mann von besonderer repräsentativer Würde, ein Organisator von unermüdlicher Energie, ein Mensch von beispielhafter Güte, ein in seiner Art einziger „Musikmissionar“ – wie man ihn in Anbetracht seiner eminent erfolgreichen Lebensarbeit für eine populäre musica sacra nennen möchte – jetzt der Geschichte, nicht mehr unserer Gegenwart an. Aber einen Nachruf insbesondere erheischt die empfindliche Einbuße, die der Geist der Toleranz durch das Ableben dieses Einundachtzigjährigen erlitten hat.

Inmitten des modernen Musikbetriebes mit seiner Gespaltenheit in „Richtungen“, Cliquen und Claquen, die einander immer feindseliger, immer unduldsamer, immer unkollegialer gegenüberstehen, gab Joseph Haas das Beispiel einer wirklich souveränen Selbstsicherheit, die es nicht nötig hat, die geistige Auseinandersetzung durch Parteihaß zu trüben. Er selbst, der einstige Reger-Schüler, war niemals das, was man heute einen Avantgardisten nennt – aber er war der vielleicht aktivste Mitbegründer der Donaueschinger Musiktage; er war mit dem größten Eifer „dabei“, den damals publizistisch noch nicht verwöhnten Neutönern ein, empfehlendes Forum zu schaffen.

So und ähnlich hat er es immer gehalten, und darum wurde er bis zuletzt auch von denen respektiert, die weder künstlerisch noch menschlich auf seinem Boden standen. Es ist fraglich, ob es noch einen Musiker gibt, der in dieser Hinsicht künftig seine Stelle einnehmen könnte. Möglicherweise vermöchte das nur einer, der, wie Haas, mit seinem ganzen Wesen und Tun in einer völlig ungebrochenen und unanfechtbaren Religiosität wurzelt, aus deren Perspektive sich so vieles mit Gelassenheit betrachten und behandeln läßt, was sonst dem leidigen Spiel der Affekte anheimzufallen pflegt. – Eine Joseph-Haas-Gesellschaft, zur Pflege seiner Kunst, besteht seit Jahren. Wie wäre es mit einem Joseph-Haas-Verein zur Erhaltung von Toleranz und Kollegialität in musicis?

Walter Abendroth